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    Daily Collection 机械型电饭煲

    HD3013/03

    米饭更美味 尽享每一餐

    打造“柴灶”炉火，开启健康生活。智能化自动烹饪系统和瑰金五层内锅为你烹饪口感细腻香气浓郁的米饭。一煲在手，美味在口。

    查看所有优势

    Daily Collection 机械型电饭煲

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    米饭更美味 尽享每一餐

    为您重现“柴灶”的美味

    • 3 升
    • 基本款
    1.5 毫米 5 层缎金色内锅，加热更均匀，使烹制的米饭更加可口

    1.5 毫米 5 层缎金色内锅，加热更均匀，使烹制的米饭更加可口

    1.5 毫米 5 层缎金色内锅，加热更均匀，使烹制的米饭更加可口。

    自动保温功能让米饭 12 小时内持久保鲜

    自动保温功能让米饭 12 小时内持久保鲜

    使用保温功能可让米饭保温更长时间。烹饪过程完成后，电饭煲将自动切换至保温模式

    易读水位计

    易读水位计

    清晰的水位标记可指示容量以及米与水的比例

    单键式按钮，轻松控制

    单键式按钮，轻松控制

    单键式按钮，轻松控制

    专有浅金色高硬质内锅涂层，防刮易洗，经久耐用

    专有浅金色高硬质内锅涂层，防刮易洗，经久耐用

    专有浅金色高硬质内锅涂层，防刮易洗，经久耐用

    智能烹饪功能

    方便地进行煮饭和保温

    可拆卸电源线，存放方便

    可拆卸电源线，存放方便

    技术规格

    • 设计规格

      尺寸（长 x 宽 x 高）
      252x252x225  mm
      机身材料
      镀锡板
      颜色
      金属银色
      控制面板颜色
      灰色

    • 附件

      塑料蒸架
      量杯
      刮铲

    • 技术规格

      电线长度
      1.0  m
      电压
      220  V
      额定功率
      500  W
      频率
      50  Hz
      容量
      1.0  Litres / cups

    • 普通参数

      易清洗不粘内锅
      可拆卸电源线，存放方便
      持久耐用的加厚内锅带来均匀的效果
      防溅出气孔
      可用洗碗机清洗的内锅
      营养保温，让米饭在 12 小时内持久保鲜

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