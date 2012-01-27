Viva Collection 电脑型电饭煲
米饭更美味，尽享每一餐！
营养是保持健康的关键。飞利浦的新型电饭煲采用智能温控烹饪系统更好地保存食物的新鲜和营养。顶部前控制面板，更易于操作。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
可拆卸式蒸汽阀，清洁更容易
应经常清洗蒸汽阀，以去除残留。只需从产品顶盖上取下蒸汽阀，将其彻底洗净
2.0 毫米 5 层金色加厚内锅，传热出色，焖煮更全面，米饭不夹生不沾锅
2.0 毫米 5 层金色加厚内锅，传热出色，焖煮更全面，米饭不夹生不沾锅
重新加热功能，让您可以马上享用新鲜米饭
使用飞利浦压力式电饭煲的重新加热模式来加热冷掉的米饭。
营养保温功能，让食物在 12 小时内持久保鲜
使用保温功能，保持食物的营养与美味。烹饪结束后，自动切换到保温模式
预约定时，操作简单，确保按时煮好米饭，按时就餐
对煮饭功能以及蒸煮、焖/炖、煮粥和煲汤模式可使用计时器。定时烹饪可预先设置长达 23 小时
5 种米饭和 4 种食物菜单，为您提供健康饮食的更多选择
5 种米饭和 4 种食物菜单，为您提供健康饮食的更多选择
技术规格
-
设计规格
- 尺寸（长 x 宽 x 高）
-
297.2 x 390.5 x 232.5
mm
- 机身材料
-
SUS430
- 颜色
-
金属金色
- 控制面板颜色
-
金属金色
-
附件
- 塑料蒸架
-
是
- 量杯
-
是
- 汤勺
-
是
- 刮铲
-
是
-
技术规格
- 电线长度
-
1.0
m
- 电压
-
220
V
- 额定功率
-
600
W
- 频率
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50
Hz
- 容量
-
1.0
Litres / cups
-
普通参数
- 重新加热功能
-
即刻享用新鲜米饭
- 摆动式提手，取放便利，优雅美观
-
是
- 可拆卸电源线，存放方便
-
是
- 持久耐用的加厚内锅带来均匀的效果
-
是
- 防溅出气孔
-
是
- 电源中断时的备用存储器
-
是
- 可用洗碗机清洗的内锅
-
是
- 人工智能控制
-
是
- 定时器模式可确保
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随时为您准备好米饭
- 易清洗不粘内锅
-
是
- 营养保温，让米饭在 12 小时内持久保鲜
-
是
- 齐全的菜单选项*
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是
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