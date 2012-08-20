Viva Collection 智能电饭煲
好内胆，煮出米饭好内涵
飞利浦电饭煲精致高档的外观，配合超大显示屏，内设精准温控程序，经久耐用，采用领先的五层瑰金内锅，传热极佳，米饭更美味 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
好内胆，煮出米饭好内涵
缎金五层内锅及六段精准温控程序，煮出香糯好米饭
12 小时预约，无需守候，安全准时享受美味饭菜
可用预约功能预设食物完成时间。按“定时器”按钮可预约 2~12 小时。12 小时提前预约，准确确定炊煮完成时间，即时可享用美味饭菜
可拆卸式蒸汽阀，清洁更容易
应经常清洗蒸汽阀，以去除残留。只需从产品顶盖上取下蒸汽阀，将其彻底洗净
2.0 毫米 5 层金色加厚内锅，传热出色，焖煮更全面，米饭不夹生不沾锅
2.0 毫米 5 层金色加厚内锅，传热出色，焖煮更全面，米饭不夹生不沾锅
营养保温功能，让食物在 12 小时内持久保鲜
使用保温功能，保持食物的营养与美味。烹饪结束后，自动切换到保温模式
摆动式提手，取放便利，优雅美观
可方便、安全地将飞利浦电饭煲带出厨房，或带到餐厅用餐。
5 种米饭和 4 种食物菜单，为您提供健康饮食的更多选择
5 种米饭和 4 种食物菜单，为您提供健康饮食的更多选择
电脑型智能控制功能，确保您餐餐享用新鲜营养的米饭
飞利浦电饭煲的智能化加热系统与温度控制可为不同的程序带来理想的烹饪效果。
重新加热功能，让您可以马上享用新鲜米饭
使用飞利浦压力式电饭煲的重新加热模式来加热冷掉的米饭。
技术规格
-
设计规格
- 机身材料
-
SUS430
- 颜色
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香槟金色
- 控制面板颜色
-
香槟金色
-
附件
- 塑料蒸架
-
是
- 量杯
-
是
- 汤勺
-
是
- 刮铲
-
是
-
技术规格
- 电线长度
-
1.0
m
- 电压
-
220
V
- 额定功率
-
600
W
- 频率
-
50
Hz
- 容量
-
3/6
Litres / cups
-
普通参数
- 12 小时保温
-
是
- 摆动式提手，取放便利，优雅美观
-
是
- 可拆卸电源线，存放方便
-
是
- 持久耐用的加厚内锅带来均匀的效果
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是
- 防溅出气孔
-
是
- 电源故障期间的程序记忆功能
-
是
- 再加热功能，美味米饭即时享用
-
是
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