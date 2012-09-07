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  • 好内胆，煮出米饭好内涵 好内胆，煮出米饭好内涵 好内胆，煮出米饭好内涵

    Viva Collection 触摸感应型电饭煲

    HD3058/00

    好内胆，煮出米饭好内涵

    飞利浦电饭煲精致高档的外观，配合大型控制面板，内设精准温控程序，采用极其耐用的一流 5 层瑰金内锅，导热均匀，米饭更美味

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    Viva Collection 触摸感应型电饭煲

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    好内胆，煮出米饭好内涵

    缎金五层内锅及六段精准温控程序，煮出香糯好米饭

    • 5升
    • 10 杯量
    • 雅致系列
    长达 12 小时营养保温，随时享用新鲜米饭

    长达 12 小时营养保温，随时享用新鲜米饭

    当炊煮程序结束，饭煲自动转到保温模式。饭煲保温时间可达 12 小时，保持营养。令您随时可享用新鲜米饭。

    24 小时预约，无需守候，安全准时享受美味饭菜

    24 小时预约，无需守候，安全准时享受美味饭菜

    可用“预约”功能设定食物完成时间。小时与分可分别定时。按动小时键，前进 1 小时；按动分键，前进 10 分钟。24 小时预约，准确确定炊煮完成时间，即时可享用美味饭菜。

    3D 加热令加热更均匀、保温更高效

    3D 加热令加热更均匀、保温更高效

    电饭煲的周围都有加热系统，包括顶部的加热设备、周围的加热设备以及底部的主加热设备。3D 加热令加热更均匀、保温更高效、烘烤效果更佳

    一键童锁，厨房更安全，家长更放心

    一键童锁，厨房更安全，家长更放心

    您可以锁定控制面板，只需按下“煮饭”按钮 3 秒即可。这将自动锁定操作面板，确保儿童不会在煮食过程中有误操。再次按下“煮饭”按钮 3 秒即可解锁。

    包含 9 种菜单功能，提供更多精致美味之选

    包含 9 种菜单功能，提供更多精致美味之选

    9 大精选菜单包括：快煮、特快煮、小米量、再加热、粥/汤、泡饭、蛋糕、煲仔饭，智能烹饪程序，帮您轻松煮出好味道。

    配合加厚 2.0 毫米内锅，传热理想，焖煮更全面，不粘锅不夹生，易于清洗

    配合加厚 2.0 毫米内锅，传热理想，焖煮更全面，不粘锅不夹生，易于清洗

    双重特色内锅，精心为您打造“柴灶”美味。加厚 2.0 毫米内锅，导热更均匀。行业领先五层金色内锅，细微之处体现巧思、精工。1. 水晶高硬度涂层：高硬度耐磨易洗；2. 金色聚热底层：充分积聚热能，大大提高内锅加热效果；3. 加厚高效导热合金胆：导热均匀；4. 树脂保护膜：令合金胆更坚固耐用；5. 炫黑防刮隔热涂层：蓄能保温，将热量长久锁定。

    程序内设贴心声音提示功能，烹饪轻松更省心

    程序内设贴心声音提示功能，烹饪轻松更省心。

    智能烹饪程序，随时随刻轻松煮出健康营养好味道

    智能烹饪程序，随时随刻轻松煮出健康营养好味道

    加大数字显示屏，显示烹饪各个阶段

    加大数字显示屏可清晰地指示烹饪功能和预设时间。6 段烹饪指示，让您清楚地了解米饭烹饪步骤，精确掌控时间。

    贴心设计配件

    可立饭勺，滤油汤勺，贴心设计，使用更便捷。

    技术规格

    • 设计规格

      机身材料
      SUS430
      颜色
      银色
      控制面板颜色
      白色

    • 附件

      塑料蒸架
      量杯
      汤勺
      刮铲

    • 技术规格

      电线长度
      1.0  m
      电压
      频率  V
      额定功率
      980  W
      频率
      50  Hz
      容量
      5/10  Litres / cups

    • 普通参数

      12 小时保温
      重新加热功能
      即刻享用新鲜米饭
      摆动式提手，取放便利，优雅美观
      可拆卸电源线，存放方便
      防溅出气孔
      电源故障期间的程序记忆功能

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