当炊煮程序结束，饭煲自动转到保温模式。饭煲保温时间可达 12 小时，保持营养。令您随时可享用新鲜米饭。
可用“预约”功能设定食物完成时间。小时与分可分别定时。按动小时键，前进 1 小时；按动分键，前进 10 分钟。24 小时预约，准确确定炊煮完成时间，即时可享用美味饭菜。
电饭煲的周围都有加热系统，包括顶部的加热设备、周围的加热设备以及底部的主加热设备。3D 加热令加热更均匀、保温更高效、烘烤效果更佳
您可以锁定控制面板，只需按下“煮饭”按钮 3 秒即可。这将自动锁定操作面板，确保儿童不会在煮食过程中有误操。再次按下“煮饭”按钮 3 秒即可解锁。
9 大精选菜单包括：快煮、特快煮、小米量、再加热、粥/汤、泡饭、蛋糕、煲仔饭，智能烹饪程序，帮您轻松煮出好味道。
双重特色内锅，精心为您打造“柴灶”美味。加厚 2.0 毫米内锅，导热更均匀。行业领先五层金色内锅，细微之处体现巧思、精工。1. 水晶高硬度涂层：高硬度耐磨易洗；2. 金色聚热底层：充分积聚热能，大大提高内锅加热效果；3. 加厚高效导热合金胆：导热均匀；4. 树脂保护膜：令合金胆更坚固耐用；5. 炫黑防刮隔热涂层：蓄能保温，将热量长久锁定。
程序内设贴心声音提示功能，烹饪轻松更省心。
智能烹饪程序，随时随刻轻松煮出健康营养好味道
加大数字显示屏可清晰地指示烹饪功能和预设时间。6 段烹饪指示，让您清楚地了解米饭烹饪步骤，精确掌控时间。
可立饭勺，滤油汤勺，贴心设计，使用更便捷。
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