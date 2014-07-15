2.0 毫米 5 层内锅适合均匀导热。独创的行业领先精制 5 层瑰金色内锅。1. 硬晶涂层：耐用且易于清洁。2. 瑰金集热基：积聚热量，极大提升内锅的加热效果。3. 加厚合金容器：均匀导热。4. 树脂保护膜：标志着合金容器更耐用。5. 黑色防刮绝缘涂层：储能、保温，长时间锁住热量。
前一天晚上制作营养早餐，或在上班前烹制美味的米饭。精确设定完成时间，按“小时”按钮，以 1 小时增量进行调整；按“分钟”按钮以 10 分钟增加进行调整。
6 段式米饭烹饪程序可根据烹饪阶段调整加热温度：60-70° 持续加热，使米饭吸收理想的水量；100° 高温沸腾将米饭彻底加热；高功率沸腾促进营养转化；高温糊化使米饭膨胀和软化；85° 沸腾去除多余水份让米饭松软，有嚼劲；保温功能可锁住米饭的鲜香韵味。
9 种菜单包括精煮、高速烹饪、小份量烹饪、粥、汤、蒸、煲仔饭，加热以烹制美味的米饭、粥、汤和煲仔饭，易于清洁，帮助您轻松处理食物残留。
20 分钟内部蒸汽循环，实现彻底而轻松地清洁。
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