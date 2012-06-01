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    Viva Collection 触摸感应型电饭煲

    HD3065/05

    米饭更美味 尽享每一餐

    飞利浦 Viva Collection 触摸感应型电饭煲，具有精美的外观，采用4 数字液晶显示屏、温度控制、 耐用的 5 层金色内锅胆， 导热均匀，可为您烹制喷香四溢的“柴灶”美味。

    查看所有优势

    Viva Collection 触摸感应型电饭煲

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    米饭更美味 尽享每一餐

    金色五层内锅，重现“柴灶”美味

    • 4升
    • 8 杯量
    • 炫金系列
    24 小时预约，无需守候，安全准时享受美味饭菜

    24 小时预约，无需守候，安全准时享受美味饭菜

    可用“预约”功能设定食物完成时间。小时与分可分别定时。按动小时键，前进 1 小时；按动分键，前进 10 分钟。24 小时预约，准确确定炊煮完成时间，即时可享用美味饭菜。

    一键童锁，厨房更安全，家长更放心

    一键童锁，厨房更安全，家长更放心

    程序运行过程中，长按 3 秒，操作面板自动上锁，避免在煮食过程中误操作以及因儿童玩耍误操作造成的伤害。让您等待美味时，安心无忧。再次长按 3 秒，简单解锁。

    包含 9 种菜单功能，提供更多精致美味之选

    包含 9 种菜单功能，提供更多精致美味之选

    9 大精选菜单包括：快煮、特快煮、小米量、再加热、粥/汤、泡饭、蛋糕、煲仔饭，智能烹饪程序，帮您轻松煮出好味道。

    灵敏触摸感应控制，轻轻一点，美味即来。面板坚固耐用，防水抗磨

    灵敏触摸感应控制，轻轻一点，美味即来。面板坚固耐用，防水抗磨

    按键采用高科技人体触摸感应控制。避免了传统按键式操作按钮因为长时间使用而产生的的物理损伤。防水，清洗方便。永久保持灵敏、精准。

    配合加厚 2.0 毫米内锅，传热理想，焖煮更全面，不粘锅不夹生，易于清洗

    配合加厚 2.0 毫米内锅，传热理想，焖煮更全面，不粘锅不夹生，易于清洗

    双重特色内锅，精心为您打造“柴灶”美味。加厚 2.0 毫米内锅，导热更均匀。行业领先五层金色内锅，细微之处体现巧思、精工。1. 水晶高硬度涂层：高硬度耐磨易洗；2. 金色聚热底层：充分积聚热能，大大提高内锅加热效果；3. 加厚高效导热合金胆：导热均匀；4. 树脂保护膜：令合金胆更坚固耐用；5. 炫黑防刮隔热涂层：蓄能保温，将热量长久锁定。

    智能烹饪程序，随时随刻轻松煮出健康营养好味道

    智能烹饪程序，随时随刻轻松煮出健康营养好味道

    高档香槟色外观，一体式煲体设计，大方精致，彰显生活品质

    高档香槟色外观，一体式煲体设计，大方精致，彰显生活品质

    贴心设计配件

    可立饭勺，滤油汤勺，贴心设计，使用更便捷。

    易读数字显示屏

    易读数字显示屏

    自动保温

    自动保温功能在 12 小时内持久保鲜

    技术规格

    • 设计规格

      机身材料
      SUS430
      颜色
      香槟金色
      控制面板颜色
      香槟金色

    • 附件

      塑料蒸架
      量杯
      汤勺
      刮铲

    • 技术规格

      电线长度
      1.0  m
      电压
      220  V
      额定功率
      860  W
      频率
      50  Hz
      容量
      4/8  Litres / cups

    • 普通参数

      4 种米饭菜单
      5 种烹饪菜单
      12 小时保温
      摆动式提手，取放便利，优雅美观
      防溅出气孔

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