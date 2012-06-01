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    Viva Collection 触摸感应型电饭煲

    HD3066/05

    米饭更美味 尽享每一餐

    飞利浦电饭煲具有精致高档的外观，配有超大液晶显示屏、温度控制，极其耐用的行业领先 5 层金色内锅，导热均匀，可为您烹制喷香四溢的“柴灶”美味。

    查看所有优势

    Viva Collection 触摸感应型电饭煲

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    米饭更美味 尽享每一餐

    金色五层内锅，重现“柴灶”美味

    • 4 升
    • 8 杯量
    • 高档 睿金系列
    24 小时预约，无需守候，安全准时享受美味饭菜

    24 小时预约，无需守候，安全准时享受美味饭菜

    可用“预约”功能设定食物完成时间。小时与分可分别定时。按动小时键，前进 1 小时；按动分键，前进 10 分钟。24 小时预约，准确确定炊煮完成时间，即时可享用美味饭菜。

    一键童锁，厨房更安全，家长更放心

    一键童锁，厨房更安全，家长更放心

    程序运行过程中，长按 3 秒，操作面板自动上锁，避免在煮食过程中误操作以及因儿童玩耍误操作造成的伤害。让您等待美味时，安心无忧。再次长按 3 秒，简单解锁。

    包含 9 种菜单功能，提供更多精致美味之选

    包含 9 种菜单功能，提供更多精致美味之选

    9 大精选菜单包括：快煮、特快煮、小米量、再加热、粥/汤、泡饭、蛋糕、煲仔饭，智能烹饪程序，帮您轻松煮出好味道。

    灵敏触摸感应控制，轻轻一点，美味即来。面板坚固耐用，防水抗磨

    灵敏触摸感应控制，轻轻一点，美味即来。面板坚固耐用，防水抗磨

    按键采用高科技人体触摸感应控制。避免了传统按键式操作按钮因为长时间使用而产生的的物理损伤。防水，清洗方便。永久保持灵敏、精准。

    配合加厚 2.0 毫米内锅，传热理想，焖煮更全面，不粘锅不夹生，易于清洗

    配合加厚 2.0 毫米内锅，传热理想，焖煮更全面，不粘锅不夹生，易于清洗

    双重特色内锅，精心为您打造“柴灶”美味。加厚 2.0 毫米内锅，导热更均匀。行业领先五层金色内锅，细微之处体现巧思、精工。1. 水晶高硬度涂层：高硬度耐磨易洗；2. 金色聚热底层：充分积聚热能，大大提高内锅加热效果；3. 加厚高效导热合金胆：导热均匀；4. 树脂保护膜：令合金胆更坚固耐用；5. 炫黑防刮隔热涂层：蓄能保温，将热量长久锁定。

    自动保温功能让米饭 12 小时内持久保鲜

    自动保温功能让米饭 12 小时内持久保鲜

    使用保温功能可让米饭保温更长时间。烹饪过程完成后，电饭煲将自动切换至保温模式

    智能烹饪程序，随时随刻轻松煮出健康营养好味道

    智能烹饪程序，随时随刻轻松煮出健康营养好味道

    高档香槟色外观，一体式煲体设计，大方精致，彰显生活品质

    高档香槟色外观，一体式煲体设计，大方精致，彰显生活品质

    加大 LCD 液晶显示屏，显示烹饪各个阶段

    加大 LCD 液晶显示屏可清晰地指示烹饪功能、时钟时间和预设时间。6 段烹饪动态清晰指示，让您清楚了解米饭烹饪状态，准确掌控时间。

    贴心设计配件

    可立饭勺，滤油汤勺，贴心设计，使用更便捷。

    技术规格

    • 设计规格

      机身材料
      SUS430
      颜色
      香槟金色
      控制面板颜色
      香槟金色

    • 附件

      塑料蒸架
      量杯
      汤勺
      刮铲

    • 技术规格

      电线长度
      1.0  m
      电压
      220  V
      额定功率
      860  W
      频率
      50  Hz
      容量
      4/8  Litres / cups

    • 普通参数

      4 种米饭菜单
      5 种烹饪菜单
      12 小时保温
      摆动式提手，取放便利，优雅美观
      防溅出气孔

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