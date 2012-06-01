可用“预约”功能设定食物完成时间。小时与分可分别定时。按动小时键，前进 1 小时；按动分键，前进 10 分钟。24 小时预约，准确确定炊煮完成时间，即时可享用美味饭菜。
程序运行过程中，长按 3 秒，操作面板自动上锁，避免在煮食过程中误操作以及因儿童玩耍误操作造成的伤害。让您等待美味时，安心无忧。再次长按 3 秒，简单解锁。
9 大精选菜单包括：快煮、特快煮、小米量、再加热、粥/汤、泡饭、蛋糕、煲仔饭，智能烹饪程序，帮您轻松煮出好味道。
按键采用高科技人体触摸感应控制。避免了传统按键式操作按钮因为长时间使用而产生的的物理损伤。防水，清洗方便。永久保持灵敏、精准。
双重特色内锅，精心为您打造“柴灶”美味。加厚 2.0 毫米内锅，导热更均匀。行业领先五层金色内锅，细微之处体现巧思、精工。1. 水晶高硬度涂层：高硬度耐磨易洗；2. 金色聚热底层：充分积聚热能，大大提高内锅加热效果；3. 加厚高效导热合金胆：导热均匀；4. 树脂保护膜：令合金胆更坚固耐用；5. 炫黑防刮隔热涂层：蓄能保温，将热量长久锁定。
使用保温功能可让米饭保温更长时间。烹饪过程完成后，电饭煲将自动切换至保温模式
智能烹饪程序，随时随刻轻松煮出健康营养好味道
高档香槟色外观，一体式煲体设计，大方精致，彰显生活品质
可立饭勺，滤油汤勺，贴心设计，使用更便捷。
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