Viva Collection 迷你电饭煲
粒粒好米饭
创新的飞利浦迷你电饭煲随附多种菜单，具有小巧尺寸，每次都可按照多种健康食谱制作新鲜佳肴。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
加厚合金可确保每一粒米均熟透
加厚合金可确保每一粒米均熟透
24 小时预约，可确保准时享受食物
24 小时预约，操作简单，可确保准时享受食物
11 种菜单，为您提供健康饮食的更多选择
具有 11 种烹饪菜单，包括米饭烹饪（标准、快速、极速）、粥、稀饭、汤、米饭、蒸、面条、蛋糕和重新加热。
可拆卸内盖，便于清洁
铝合金内盖，可拆卸清洗，防止积聚灰尘和细菌
摆动式提手，取放便利，优雅美观
可方便、安全地将电饭煲带出厨房，或带到餐厅用餐
球形加热元件确保高强度加热
具有更多加热表面的球形加热元件，确保高强度加热
顶级玻璃面板和隐藏的用户界面，提高使用舒适度
顶部玻璃面板，具有隐藏的用户界面，提高使用舒适度，一旦开机，烹饪菜单将在面板上亮起。
技术规格
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原产地
- 产地
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中国
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附件
- 随附
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技术规格
- 电线长度
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1.0
m
- 功率
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330
W
- 电压
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220
V
- 频率
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50
Hz
- 能效级别
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L3
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设计
- 颜色
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樱花粉
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普通参数
- 产品功能
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表面处理
- 机身材料
-
塑料
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服务
- 2 年全球保修
-
是
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可持续发展
- 包装
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90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
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100% 再生纸
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