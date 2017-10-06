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  • 粒粒好米饭 粒粒好米饭 粒粒好米饭

    Viva Collection 迷你电饭煲

    HD3070/00

    粒粒好米饭

    创新的飞利浦迷你电饭煲随附多种菜单，具有小巧尺寸，每次都可按照多种健康食谱制作新鲜佳肴。

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    Viva Collection 迷你电饭煲

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    粒粒好米饭

    结实的底座，可进行现代化烹制

    • 2 升容量
    • 数字显示屏
    • 触摸感应控制
    • 330 瓦
    加厚合金可确保每一粒米均熟透

    加厚合金可确保每一粒米均熟透

    加厚合金可确保每一粒米均熟透

    24 小时预约，可确保准时享受食物

    24 小时预约，可确保准时享受食物

    24 小时预约，操作简单，可确保准时享受食物

    11 种菜单，为您提供健康饮食的更多选择

    11 种菜单，为您提供健康饮食的更多选择

    具有 11 种烹饪菜单，包括米饭烹饪（标准、快速、极速）、粥、稀饭、汤、米饭、蒸、面条、蛋糕和重新加热。

    可拆卸内盖，便于清洁

    可拆卸内盖，便于清洁

    铝合金内盖，可拆卸清洗，防止积聚灰尘和细菌

    摆动式提手，取放便利，优雅美观

    摆动式提手，取放便利，优雅美观

    可方便、安全地将电饭煲带出厨房，或带到餐厅用餐

    球形加热元件确保高强度加热

    具有更多加热表面的球形加热元件，确保高强度加热

    外形小巧，占用空间少

    外形小巧，占用空间少

    顶级玻璃面板和隐藏的用户界面，提高使用舒适度

    顶部玻璃面板，具有隐藏的用户界面，提高使用舒适度，一旦开机，烹饪菜单将在面板上亮起。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 附件

      随附
      • 量杯
      • 刮铲

    • 技术规格

      电线长度
      1.0  m
      功率
      330  W
      电压
      220  V
      频率
      50  Hz
      能效级别
      L3

    • 设计

      颜色
      樱花粉

    • 普通参数

      产品功能
      • 开/关按键
      • 预设烹饪功能
      • 时间控制
      • 电源指示灯

    • 表面处理

      机身材料
      塑料

    • 服务

      2 年全球保修

    • 可持续发展

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

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