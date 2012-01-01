Avance Collection 触摸感应型电饭煲
米饭更美味，尽享每一餐！
打造“柴灶”炉火，开启健康生活。智能化自动烹饪系统和行业领先的瑰金五层内锅为你烹饪口感细腻香气浓郁的米饭。一煲在手，美味在口。 查看所有优势
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Avance Collection 触摸感应型电饭煲
3D 加热技术，让每一粒米粒均匀受热，令米饭更加蓬松可口
3D 加热技术，让每一粒米粒均匀受热，令米饭更加蓬松可口。
儿童安全锁设计，让厨房更安全
儿童安全锁设计，让厨房更安全。
2.0 毫米 5 层金色加厚内锅，传热出色，焖煮更全面，米饭不夹生不沾锅
2.0 毫米 5 层金色加厚内锅，传热出色，焖煮更全面，米饭不夹生不沾锅
自动保温功能让米饭 12 小时内持久保鲜
使用保温功能可让米饭保温更长时间。烹饪过程完成后，电饭煲将自动切换至保温模式
不锈钢外壳，易于清洁
不锈钢外壳，外观精美，易于清洁
专有金色高硬质内锅涂层，防刮易洗，经久耐用
专有金色高硬质内锅涂层，防刮易洗，经久耐用
重新加热功能，让您可以马上享用新鲜米饭
使用飞利浦压力式电饭煲的重新加热模式来加热冷掉的米饭。
技术规格
-
设计规格
- 尺寸（长 x 宽 x 高）
-
304x404x233
mm
- 机身材料
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SUS430
- 颜色
-
金属银色
- 控制面板颜色
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白色
-
附件
- 塑料蒸架
-
是
- 量杯
-
是
- 汤勺
-
是
- 刮铲
-
是
-
技术规格
- 电线长度
-
1.0
m
- 电压
-
220
V
- 额定功率
-
980
W
- 频率
-
50
Hz
- 内锅容量
-
4 升
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