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    Avance Collection 电饭煲

    HD3095/00

    “柴灶”美味香，尽享每一餐

    飞利浦全新智能饭煲，独创六毫米乌晶内锅，配合创新包覆式双环发热盘，令您尊享每一粒米饭的弹牙口感。可轻松拆洗上盖，让清洁变得如此简单

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,399.00

    Avance Collection 电饭煲

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    “柴灶”美味香，尽享每一餐

    6毫米乌晶内锅，为您带来美味

    • 好内胆系列
    • 4升
    • 860W
    黑色水晶锅的导热和蓄热效果极佳

    黑色水晶锅的导热和蓄热效果极佳

    6 毫米厚的锅底具有出众的导热和蓄热属性，可有效防止部分煮胡并确保每一粒米都烹制均匀。

    双核加热技术可增强导热效果

    双核加热技术可增强导热效果

    双核加热管增加了锅底的加热面积，同时全方位碗设计完美地补充了黑色水晶锅，可提供更快、更高效的加热，并且确保每一粒米都吸收足够的水和煮沸相应的时间，从而实现米饭更加美味、更加松软

    可轻松分离的锅盖使得清洗比以往都更加轻松

    可轻松分离的锅盖使得清洗比以往都更加轻松

    锅盖在使用后完全可分离，从而可从每个角度直接清洁、无残留污垢且使得清洁比以往都来得轻松。

    聚能环可蓄热以增强热循环效果

    聚能环可蓄热以增强热循环效果

    锅底包含多层聚能环，可锁住热并增强热循环效果。

    独一无二的可悬挂支架设计便于排水

    独一无二的可悬挂支架设计便于排水

    清洁后，可垂直将锅盖放在案板上或直接悬挂在墙壁上，便于排水。

    高科技陶瓷涂层可延长使用寿命

    高科技陶瓷涂层可延长使用寿命

    陶瓷涂层更硬，比传统涂层更耐磨，可增强抗擦力和延长使用寿命。

    厚底/薄壁设计可实现导热均匀

    厚底/薄壁设计可实现导热均匀

    锅厚度逐渐变化可在整个锅中均匀分布热量，从而确保米饭可口，而且从上到下均具有出众美味。

    “柴火”功能可模拟传统烹饪方法

    “柴火”功能可模拟传统烹饪方法

    独一无二的“柴火”程序可调节米饭烹饪曲线，以模拟传统烹饪方法，从而提供更广泛的慢煮流程，使得米饭浓香且口感较硬。

    创新的全方位加热板扩展了加热面积

    创新的全方位加热板扩展了加热面积

    智能米浸泡程序可缩短浸泡时间

    智能米浸泡程序可缩短浸泡时间

    技术规格

    • 设计规格

      尺寸（长 x 宽 x 高）
      400*297*238  mm
      机身材料
      彩色钢
      颜色
      香槟色外壳和锅盖

    • 附件

      量杯
      饭勺
      汤勺
      集成式电蒸锅和烤盘

    • 技术规格

      电线长度
      1个  m
      电压
      220  V
      额定功率
      860  W
      频率
      50  Hz
      内锅容量
      4升

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