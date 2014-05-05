搜索词

  • 智能烹饪让米饭更可口 智能烹饪让米饭更可口 智能烹饪让米饭更可口

    Viva Collection 智能电饭煲

    HD3162/21

    智能烹饪让米饭更可口

    飞利浦电饭煲具有智能米饭烹饪程序，可以准确地控制和优化水温以及烹饪过程中各阶段的加热时间，确保您可以享受到香醇、软糯的营养米饭。

    查看所有优势

    Viva Collection 智能电饭煲

    相似产品

    See all 多功能炊具和电饭煲

    智能烹饪让米饭更可口

    智能米饭烹饪程序

    • 4升
    • 860W
    • 10大烹饪菜单
    2.0 毫米 5 层内锅，优化加热和烹饪

    2.0 毫米 5 层内锅，优化加热和烹饪

    2.0 毫米 5 层内锅适合均匀导热。独创的行业领先精制 5 层瑰金色内锅。1. 硬晶涂层：耐用且易于清洁。2. 瑰金集热基：积聚热量，极大提升内锅的加热效果。3. 加厚合金容器：均匀导热。4. 树脂保护膜：标志着合金容器更耐用。5. 黑色防刮绝缘涂层：储能、保温，长时间锁住热量。

    24 小时预约，无需守候即可享用美味食物

    24 小时预约，无需守候即可享用美味食物

    前一天晚上制作营养早餐，或在上班前烹制美味的米饭。精确设定完成时间，按“小时”按钮，以 1 小时增量进行调整；按“分钟”按钮以 10 分钟增加进行调整。

    智能烹饪程序可控制热量和水的吸收

    6 段式米饭烹饪程序可根据烹饪阶段调整加热温度：60-70° 持续加热，使米饭吸收理想的水量；100° 高温沸腾将米饭彻底加热；高功率沸腾促进营养转化；高温糊化使米饭膨胀和软化；85° 沸腾去除多余水份让米饭松软，有嚼劲；保温功能可锁住米饭的鲜香韵味。

    随附 9 种菜单，提供多种美味选择

    9 种菜单包括精煮、高速烹饪、小份量烹饪、粥、汤、蒸、煲仔饭，加热以烹制美味的米饭、粥、汤和煲仔饭，易于清洁，帮助您轻松处理食物残留。

    轻松洗功能帮助您轻松处理食物残留

    20 分钟内部蒸汽循环，实现彻底而轻松地清洁。

    技术规格

    • 设计规格

      颜色
      紫色
      尺寸（长 x 宽 x 高）
      375*270*225  mm
      机身材料
      不锈钢

    • 附件

      量杯
      饭勺
      汤勺
      集成式电蒸锅和烤盘

    • 技术规格

      电线长度
      1.0  m
      电压
      220  V
      额定功率
      860  W
      频率
      50  Hz
      内锅容量
      4升

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。