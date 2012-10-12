Viva Collection 智能电饭煲
好内胆，煮出米饭好内涵
飞利浦电饭煲精致高档的外观，配合大型控制面板，内设精准温控程序，经久耐用，采用领先的五层瑰金内锅，传热极佳，米饭更美味。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
好内胆，煮出米饭好内涵
缎金五层内锅及六段精准温控程序，煮出香糯好米饭
24 小时预约，无需守候，安全准时享受美味饭菜
可用“预约”功能设定食物完成时间。小时与分可分别定时。按动小时键，前进 1 小时；按动分键，前进 10 分钟。24 小时预约，准确确定炊煮完成时间，即时可享用美味饭菜。
配合加厚 2.0 毫米内锅，传热理想，焖煮更全面，不粘锅不夹生，易于清洗
双重特色内锅，精心为您打造“柴灶”美味。加厚 2.0 毫米内锅，导热更均匀。行业领先五层金色内锅，细微之处体现巧思、精工。1. 水晶高硬度涂层：高硬度耐磨易洗；2. 金色聚热底层：充分积聚热能，大大提高内锅加热效果；3. 加厚高效导热合金胆：导热均匀；4. 树脂保护膜：令合金胆更坚固耐用；5. 炫黑防刮隔热涂层：蓄能保温，将热量长久锁定。
摆动式提手，取放便利，优雅美观
可方便、安全地将飞利浦电饭煲带出厨房，或带到餐厅用餐。
长达 12 小时营养保温，随时享用新鲜米饭
当炊煮程序结束，饭煲自动转到保温模式。饭煲保温时间可达 12 小时，保持营养。令您随时可享用新鲜米饭。
智能烹饪程序，随时随刻轻松煮出健康营养好味道
智能烹饪程序，随时随刻轻松煮出健康营养好味道
高档香槟色外观，一体式煲体设计，大方精致，彰显生活品质
高档香槟色外观，一体式煲体设计，大方精致，彰显生活品质
包含 9 种食物菜单，为您提供健康饮食的更多选择
包含 9 种食物菜单，为您提供健康饮食的更多选择
贴心设计配件
可立饭勺，滤油汤勺，贴心设计，使用更便捷。
技术规格
-
设计规格
- 机身材料
-
SUS430
- 颜色
-
香槟金色
- 控制面板颜色
-
香槟金色
-
附件
- 塑料蒸架
-
是
- 量杯
-
是
- 汤勺
-
是
- 刮铲
-
是
-
技术规格
- 电线长度
-
1.0
m
- 电压
-
220
V
- 额定功率
-
860
W
- 频率
-
50
Hz
- 容量
-
4/8
Litres / cups
-
普通参数
- 4 种米饭菜单
-
是
- 5 种烹饪菜单
-
是
- 12 小时保温
-
是
- 摆动式提手，取放便利，优雅美观
-
是
- 防溅出气孔
-
是
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