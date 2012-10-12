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  • 好内胆，煮出米饭好内涵 好内胆，煮出米饭好内涵 好内胆，煮出米饭好内涵

    Viva Collection 智能电饭煲

    HD3166/21

    好内胆，煮出米饭好内涵

    飞利浦电饭煲精致高档的外观，配合大型控制面板，内设精准温控程序，经久耐用，采用领先的五层瑰金内锅，传热极佳，米饭更美味。

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    Viva Collection 智能电饭煲

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    好内胆，煮出米饭好内涵

    缎金五层内锅及六段精准温控程序，煮出香糯好米饭

    • 4升
    • 8 杯量
    • 高档 睿金系列
    24 小时预约，无需守候，安全准时享受美味饭菜

    24 小时预约，无需守候，安全准时享受美味饭菜

    可用“预约”功能设定食物完成时间。小时与分可分别定时。按动小时键，前进 1 小时；按动分键，前进 10 分钟。24 小时预约，准确确定炊煮完成时间，即时可享用美味饭菜。

    配合加厚 2.0 毫米内锅，传热理想，焖煮更全面，不粘锅不夹生，易于清洗

    配合加厚 2.0 毫米内锅，传热理想，焖煮更全面，不粘锅不夹生，易于清洗

    双重特色内锅，精心为您打造“柴灶”美味。加厚 2.0 毫米内锅，导热更均匀。行业领先五层金色内锅，细微之处体现巧思、精工。1. 水晶高硬度涂层：高硬度耐磨易洗；2. 金色聚热底层：充分积聚热能，大大提高内锅加热效果；3. 加厚高效导热合金胆：导热均匀；4. 树脂保护膜：令合金胆更坚固耐用；5. 炫黑防刮隔热涂层：蓄能保温，将热量长久锁定。

    摆动式提手，取放便利，优雅美观

    摆动式提手，取放便利，优雅美观

    可方便、安全地将飞利浦电饭煲带出厨房，或带到餐厅用餐。

    长达 12 小时营养保温，随时享用新鲜米饭

    长达 12 小时营养保温，随时享用新鲜米饭

    当炊煮程序结束，饭煲自动转到保温模式。饭煲保温时间可达 12 小时，保持营养。令您随时可享用新鲜米饭。

    智能烹饪程序，随时随刻轻松煮出健康营养好味道

    智能烹饪程序，随时随刻轻松煮出健康营养好味道

    高档香槟色外观，一体式煲体设计，大方精致，彰显生活品质

    高档香槟色外观，一体式煲体设计，大方精致，彰显生活品质

    易读数字显示屏

    易读数字显示屏

    包含 9 种食物菜单，为您提供健康饮食的更多选择

    包含 9 种食物菜单，为您提供健康饮食的更多选择

    贴心设计配件

    可立饭勺，滤油汤勺，贴心设计，使用更便捷。

    技术规格

    • 设计规格

      机身材料
      SUS430
      颜色
      香槟金色
      控制面板颜色
      香槟金色

    • 附件

      塑料蒸架
      量杯
      汤勺
      刮铲

    • 技术规格

      电线长度
      1.0  m
      电压
      220  V
      额定功率
      860  W
      频率
      50  Hz
      容量
      4/8  Litres / cups

    • 普通参数

      4 种米饭菜单
      5 种烹饪菜单
      12 小时保温
      摆动式提手，取放便利，优雅美观
      防溅出气孔

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