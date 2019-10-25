Viva Collection 迷你杂粮电饭煲
尽情享用杂粮的美味
凭借创新的 Hydro-penetration 技术，飞利浦 Mini IH 杂粮电饭煲可使水分快速渗透到每粒谷物的核心，从而达到 62% 的黄金含水量，使烹制的米饭软糯而富有弹性 查看所有优势
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尽情享用杂粮的美味
采用 Hydro-penetration 技术
- 烹制美味的米饭和杂粮
- 美味美食，选择多多
- 创新的出色设计
“我的喜爱”功能可定义个人偏好
个性化设定个人偏好，可选择 3 个喜爱的烹饪程序，便于使用。
16 种美味的米饭和杂粮烹饪程序
8 种杂粮烹饪程序、美味的白米选项和各种常用烹饪功能。
Darksteel 火焰锅
可在整个锅中均匀分布热量且实现热稳定，从而提高加热性能，烹制可口食物；采用银离子和纳米级抗菌陶瓷内锅涂层，可确保提供食品级安全。
可分离式 304 不锈钢内盖
易于拆卸，可分离式内盖专为轻松清洁而设计，采用 304 不锈钢，防锈。
数字 LED 和传感器触摸控制
高科技数字 LED 显示屏和灵敏的传感器触摸控制，易于操作。
全隐藏用户界面，配有传感器触摸控制
可在电饭煲未工作时完全隐藏界面，以实现节能，并智能响应烹饪程序选择。
Hydro-penetration 技术
Hydro-penetration 技术可模仿自然环境，为谷物提供适宜的亲水条件，加速谷壳分离。这样可使水分快速渗透到谷物核心，从而达到 62％ 的黄金含水量。
iSpiral IH 产生强大的水流，以均匀地加热谷物
采用飞利浦专利 ISpirial IH 加热技术，可精确控制热量和温度，从而形成强劲外表面气流，每粒米饭都可实现全面均匀加热，煮出粒粒好米饭。
设计独特的蒸汽阀可保留谷物的原香
采用出众的拼图设计，可有效控制蒸汽，保留谷物的原始醇香。
技术规格
-
原产地
- 中国制造
-
是
-
附件
- 随附
-
-
技术规格
- 功率
-
950
W
- 米杯容量
-
2
l
- 频率
-
50
Hz
- 产品重量
-
3.6
kg
- 产品重量（含包装）
-
4.5
kg
- 加热元件
-
铝制线圈
-
设计
- 控制面板颜色
-
黑色
-
重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
338X300X262 mm
mm
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
288 X 247 X 195 毫米
mm
-
普通参数
- 电源指示灯
-
是
- 保温功能
-
12
hour(s)
- 盖子类型
-
锁定功能
- 产品功能
-
- 预设程序
-
16 种菜单
- 取消按钮
-
是
- 电线长度
-
0.8
m
-
表面处理
- 机身材料
-
塑料
-
设计和修整
- 颜色
-
暗夜黑
- 配件材料
-
塑料
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
-
可持续发展
- 包装
-
90% 以上均为可回收材料
- 待机功耗
-
<1
W
- 用户手册
-
100% 再生纸
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