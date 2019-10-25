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    Viva Collection 迷你杂粮电饭煲

    HD3190/21

    尽情享用杂粮的美味

    凭借创新的 Hydro-penetration 技术，飞利浦 Mini IH 杂粮电饭煲可使水分快速渗透到每粒谷物的核心，从而达到 62% 的黄金含水量，使烹制的米饭软糯而富有弹性

    查看所有优势

    Viva Collection 迷你杂粮电饭煲

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    尽情享用杂粮的美味

    采用 Hydro-penetration 技术

    • 烹制美味的米饭和杂粮
    • 美味美食，选择多多
    • 创新的出色设计

    “我的喜爱”功能可定义个人偏好

    个性化设定个人偏好，可选择 3 个喜爱的烹饪程序，便于使用。

    16 种美味的米饭和杂粮烹饪程序

    8 种杂粮烹饪程序、美味的白米选项和各种常用烹饪功能。

    Darksteel 火焰锅

    可在整个锅中均匀分布热量且实现热稳定，从而提高加热性能，烹制可口食物；采用银离子和纳米级抗菌陶瓷内锅涂层，可确保提供食品级安全。

    可分离式 304 不锈钢内盖

    易于拆卸，可分离式内盖专为轻松清洁而设计，采用 304 不锈钢，防锈。

    数字 LED 和传感器触摸控制

    高科技数字 LED 显示屏和灵敏的传感器触摸控制，易于操作。

    全隐藏用户界面，配有传感器触摸控制

    可在电饭煲未工作时完全隐藏界面，以实现节能，并智能响应烹饪程序选择。

    Hydro-penetration 技术

    Hydro-penetration 技术可模仿自然环境，为谷物提供适宜的亲水条件，加速谷壳分离。这样可使水分快速渗透到谷物核心，从而达到 62％ 的黄金含水量。

    iSpiral IH 产生强大的水流，以均匀地加热谷物

    采用飞利浦专利 ISpirial IH 加热技术，可精确控制热量和温度，从而形成强劲外表面气流，每粒米饭都可实现全面均匀加热，煮出粒粒好米饭。

    设计独特的蒸汽阀可保留谷物的原香

    采用出众的拼图设计，可有效控制蒸汽，保留谷物的原始醇香。

    技术规格

    • 原产地

      中国制造

    • 附件

      随附
      • 量杯
      • 不粘内锅
      • 饭勺
      • 蒸盘/蒸篮

    • 技术规格

      功率
      950  W
      米杯容量
      2  l
      频率
      50  Hz
      产品重量
      3.6  kg
      产品重量（含包装）
      4.5  kg
      加热元件
      铝制线圈

    • 设计

      控制面板颜色
      黑色

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      338X300X262 mm  mm
      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      288 X 247 X 195 毫米  mm

    • 普通参数

      电源指示灯
      保温功能
      12  hour(s)
      盖子类型
      锁定功能
      产品功能
      • 数字触摸屏
      • 预设烹饪功能
      • 时间控制
      预设程序
      16 种菜单
      取消按钮
      电线长度
      0.8  m

    • 表面处理

      机身材料
      塑料

    • 设计和修整

      颜色
      暗夜黑
      配件材料
      塑料

    • 服务

      2 年全球保修

    • 可持续发展

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      待机功耗
      <1  W
      用户手册
      100% 再生纸

    Badge-D2C

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