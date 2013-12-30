Avance Collection 电饭煲
美味“柴火”芬芳，美食享受
全新飞利浦 Avance Collection 智能电饭煲，采用 6 毫米黑色水晶锅和全方位双核加热板，让每一粒米都带有味道和口感。可轻松分离的锅盖，清洁简单。 查看所有优势
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美味“柴火”芬芳，美食享受
6 毫米厚黑色水晶锅，煮出好味道
黑色水晶锅的导热和蓄热效果极佳
6 毫米厚的锅底具有出众的导热和蓄热属性，可有效防止部分煮胡并确保每一粒米都烹制均匀。
厚底/薄壁设计可实现导热均匀
锅厚度逐渐变化可在整个锅中均匀分布热量，从而确保米饭可口，而且从上到下均具有出众美味。
聚能环可蓄热以增强热循环效果
锅底包含多层聚能环，可锁住热并增强热循环效果。
高科技陶瓷涂层可延长使用寿命
陶瓷涂层更硬，比传统涂层更耐磨，可增强抗擦力和延长使用寿命。
双核加热技术可增强导热效果
双核加热管增加了锅底的加热面积，同时全方位碗设计完美地补充了黑色水晶锅，可提供更快、更高效的加热，并且确保每一粒米都吸收足够的水和煮沸相应的时间，从而实现米饭更加美味、更加松软
“柴火”功能可模拟传统烹饪方法
独一无二的“柴火”程序可调节米饭烹饪曲线，以模拟传统烹饪方法，从而提供更广泛的慢煮流程，使得米饭浓香且口感较硬。
可轻松分离的锅盖使得清洗比以往都更加轻松
锅盖在使用后完全可分离，从而可从每个角度直接清洁、无残留污垢且使得清洁比以往都来得轻松。
独一无二的可悬挂支架设计便于排水
清洁后，可垂直将锅盖放在案板上或直接悬挂在墙壁上，便于排水。
技术规格
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设计规格
- 尺寸（长 x 宽 x 高）
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395*300*245
mm
- 机身材料
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不锈钢
- 颜色
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银色外壳、紫色面板
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附件
- 量杯
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是
- 饭勺
-
是
- 汤勺
-
是
- 集成式电蒸锅和烤盘
-
是
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技术规格
- 电线长度
-
1.0
m
- 电压
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220
V
- 额定功率
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860
W
- 频率
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50
Hz
- 内锅容量
-
4升
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