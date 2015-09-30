Viva Collection 电饭煲
粒粒好米饭
飞利浦先进的“智芯3D”加热系统，能在锅内形成强环绕热流，全方位加热每一粒米；同时搭载飞利浦独创“香糯煮”烹饪技术及聚能黑晶厚锅，全面升华米饭口感，煮出粒粒好米饭 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
3D 加热令加热更均匀、保温更高效
电饭煲的周围都有加热系统，包括顶部的加热设备、周围的加热设备以及底部的主加热设备。3D 加热令加热更均匀、保温更高效、烘烤效果更佳
特色轻松洗功能，通过高温蒸汽循环，快速去除锅内残留
蒸汽循环5~20分钟,轻松洁净且消毒锅内残留污垢
独创的“香糯煮”TM烹饪技术，精确控制淀粉形态变化及吸水率，令米粒浸润保水，颗颗晶莹
水份吸收随着温度的升高而上升（25 度-55 度）：稻米吸收水份，直链淀粉分解（55 度-60 度）：水温达到核心淀粉糊化温度（60 度-80 度）：淀粉糊化，产生糯米口味，同时吸收没有粘性的支链淀粉水并扩张（80 度-100 度）：米饭变得饱满有弹性，加速了淀粉膨胀（100 度）：每一粒米的粘度和硬度均达到黄金比例，产生香甜美味的水份（73 度）：晶莹剔透
可储存多达3个常用菜单的“我的挚爱”功能
能智能收藏多达 3 个您常用的菜单，只需选择“我的挚爱”即可选择烹饪您挚爱的菜单
6度斜面设计
6度斜面设计，令您以舒适的姿势操作饭煲
5层聚能黑晶厚锅，具有出众的导热及储热性，令焖煮后的米饭粒粒喷香
特别设计的蒸汽留香结构，留住米饭原香原味
米饭的水份通过出众的蒸气回流设计锁住，保留了米饭原有的香味。
技术规格
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附件
- 随附
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技术规格
- 电线长度
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1
m
- 米杯容量
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4
l
- 功率
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980
W
- 电压
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220
V
- 频率
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50
Hz
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设计
- 颜色
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主要为红色
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重量和尺寸
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
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37.5 x 29 x 26.5
mm
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