Avance Collection “智芯回漩”智能电饭煲
粒粒好米饭
全新飞利浦电饭煲，突破传统单向加热，创新“智芯回漩”IH 技术，使火力交替，让每一粒米都双向回漩，煮出粒粒好米饭。 查看所有优势
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Avance Collection “智芯回漩”智能电饭煲
粒粒好米饭
源自“智芯回漩” IH加热技术
- “智芯回漩”IH电磁加热
- 高效“火铜锅”
- “我的最爱”功能
- 4 升，1500 瓦
精确控制加热与米-水比
在整个焖煮过程中，可精确控制加热与米-水比，如此，电饭煲中每一粒米的耗水量均相同，从而达到均衡的糯度和硬度。
有 12 种主菜单、5 种常见大米类型、3 种口感可选
常见大米类型有东北大米、丝苗米、糙米、香米以及其他大米。三种口感包括糯、硬和软。
专利 Omnispiral IH 在煮饭时可交替精确加热
Philips 的专利技术使电饭煲底部的双线圈能够独立工作。一个智能芯片精确控制两个线圈的工作频率、强度和持续时间，如此，每一粒米都可实现双向覆盖加热。智能芯片可精确改变温度，实现精确控制，使每一粒米充分旋转并接受 360 度加热，煮熟的米饭粒粒饱满喷香。
独一无二的火铜锅更能蓄能导热
火铜锅的内层由纯铁制成，仅涂层含有微量铜离子。
专利米香阀，保留米饭原有香味
专利米香阀，保留米饭原有香味。
双线圈板设计可确保热能充足
双线圈板由高质量电线制成，可确保高效的热能传导。
“我的挚爱”：一键显示三个菜单
最多可存储三个常用的烹饪程序，方便快捷
三层日本进口涂层
三层日本进口涂层，更耐磨，使用寿命更长
技术规格
-
原产地
- 产地
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中国
-
附件
- 塑料蒸架
-
是
- 随附
-
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技术规格
- 电线长度
-
0.8
m
- 功率
-
1500
W
- 电压
-
220
V
- 频率
-
50
Hz
- 内锅容量
-
4升
-
设计
- 颜色
-
香槟金
-
表面处理
- 机身材料
-
高品质不锈钢/塑料
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
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