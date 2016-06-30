专利 Omnispiral IH 在煮饭时可交替精确加热

Philips 的专利技术使电饭煲底部的双线圈能够独立工作。一个智能芯片精确控制两个线圈的工作频率、强度和持续时间，如此，每一粒米都可实现双向覆盖加热。智能芯片可精确改变温度，实现精确控制，使每一粒米充分旋转并接受 360 度加热，煮熟的米饭粒粒饱满喷香。