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    Avance Collection “智芯回漩”智能电饭煲

    HD4552/00

    粒粒好米饭

    全新飞利浦电饭煲，突破传统单向加热，创新“智芯回漩”IH 技术，使火力交替，让每一粒米都双向回漩，煮出粒粒好米饭。

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    Avance Collection “智芯回漩”智能电饭煲

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    粒粒好米饭

    源自“智芯回漩” IH加热技术

    • “智芯回漩”IH电磁加热
    • 高效“火铜锅”
    • “我的最爱”功能
    • 4 升，1500 瓦
    精确控制加热与米-水比

    精确控制加热与米-水比

    在整个焖煮过程中，可精确控制加热与米-水比，如此，电饭煲中每一粒米的耗水量均相同，从而达到均衡的糯度和硬度。

    可分离式内盖

    可分离式内盖

    食品级不锈钢和可分离式盖子。

    有 12 种主菜单、5 种常见大米类型、3 种口感可选

    有 12 种主菜单、5 种常见大米类型、3 种口感可选

    常见大米类型有东北大米、丝苗米、糙米、香米以及其他大米。三种口感包括糯、硬和软。

    专利 Omnispiral IH 在煮饭时可交替精确加热

    专利 Omnispiral IH 在煮饭时可交替精确加热

    Philips 的专利技术使电饭煲底部的双线圈能够独立工作。一个智能芯片精确控制两个线圈的工作频率、强度和持续时间，如此，每一粒米都可实现双向覆盖加热。智能芯片可精确改变温度，实现精确控制，使每一粒米充分旋转并接受 360 度加热，煮熟的米饭粒粒饱满喷香。

    独一无二的火铜锅更能蓄能导热

    独一无二的火铜锅更能蓄能导热

    火铜锅的内层由纯铁制成，仅涂层含有微量铜离子。

    专利米香阀，保留米饭原有香味

    专利米香阀，保留米饭原有香味

    专利米香阀，保留米饭原有香味。

    双线圈板设计可确保热能充足

    双线圈板由高质量电线制成，可确保高效的热能传导。

    “我的挚爱”：一键显示三个菜单

    最多可存储三个常用的烹饪程序，方便快捷

    三层日本进口涂层

    三层日本进口涂层，更耐磨，使用寿命更长

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 附件

      塑料蒸架
      随附
      • 饭勺
      • 量杯

    • 技术规格

      电线长度
      0.8  m
      功率
      1500  W
      电压
      220  V
      频率
      50  Hz
      内锅容量
      4升

    • 设计

      颜色
      香槟金

    • 表面处理

      机身材料
      高品质不锈钢/塑料

    • 服务

      2 年全球保修

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