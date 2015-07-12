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  • 粒粒好米饭 粒粒好米饭 粒粒好米饭

    Avance Collection 电饭煲

    HD4558/00

    粒粒好米饭

    全新飞利浦电饭煲，突破传统单向加热，独创“智芯回旋”IH技术*，火力交替，让每一粒米都双向回漩，煮出粒粒好米饭

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    Avance Collection 电饭煲

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    粒粒好米饭

    源自“智芯回漩”IH加热技术*

    • 4升
    • 1500W
    飞利浦专利技术，令饭煲底部双电磁线圈分开独立运作,智能芯片精确控制两套线圈运作频率，强度及时长，令每一粒米都双向回漩

    飞利浦专利技术，令饭煲底部双电磁线圈分开独立运作,智能芯片精确控制两套线圈运作频率，强度及时长，令每一粒米都双向回漩

    智能芯片精确改变热度，实现精准调控，让每颗谷粒全方向旋转、360 度加热，让每粒米饭香浓饱满。

    可储存多达3个常用菜单的“我的挚爱”功能

    可储存多达3个常用菜单的“我的挚爱”功能

    能智能收藏多达 3 个您常用的菜单，只需选择“我的挚爱”即可选择烹饪您挚爱的菜单

    6度斜面设计

    6度斜面设计

    6度斜面设计，令您以舒适的姿势操作饭煲

    纯铜线圈设计，确保强力加热

    大小双线圈盘均采用高品质纯铜材质，确保火力传导的有效性

    多层复合高品质不锈钢，导热性更强

    独创火纹设计，有效加大热反射，强化热传导。 高品质紫铜层，保证了热传导的高效能。

    独创放射性火纹设计及周期性结构，有利于局部涡流产生，增强电磁波感应效率，使热分布更均匀

    独创“放射性火纹”设计及周期性结构，有利于局部涡流产生，增强电磁波感应效率，使热分布更均匀。

    专利留香阀装置*，利用重锤原理控制蒸汽的溢出，增加蒸汽在锅内的循环，有效保留米饭原香

    通过重锤原理有效控制蒸汽的溢出，保留米饭原香

    节能仅需轻轻一按

    节能且环保。

    技术规格

    • 附件

      随附
      • 量杯
      • 饭勺
      • 蒸盘/蒸篮

    • 技术规格

      电线长度
      1个  m
      米杯容量
      4  l
      功率
      1500  W
      电压
      220  V
      频率
      50  Hz

    • 设计

      颜色
      干邑色

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      340x280x230  mm

    • 表面处理

      机身材料
      高强度 PC 到高标准 VCM

    • 服务

      2 年全球保修

    • 可持续发展

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    Badge-D2C

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    奖项

    • “Omnispiral”IH 专利技术-专利号 201420105084.0
    • 米香保留阀-专利号 201420122364.2

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