Avance Collection 电饭煲
粒粒好米饭
全新飞利浦电饭煲，突破传统单向加热，独创“智芯回旋”IH技术*，火力交替，让每一粒米都双向回漩，煮出粒粒好米饭 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
飞利浦专利技术，令饭煲底部双电磁线圈分开独立运作,智能芯片精确控制两套线圈运作频率，强度及时长，令每一粒米都双向回漩
智能芯片精确改变热度，实现精准调控，让每颗谷粒全方向旋转、360 度加热，让每粒米饭香浓饱满。
可储存多达3个常用菜单的“我的挚爱”功能
能智能收藏多达 3 个您常用的菜单，只需选择“我的挚爱”即可选择烹饪您挚爱的菜单
6度斜面设计
6度斜面设计，令您以舒适的姿势操作饭煲
纯铜线圈设计，确保强力加热
大小双线圈盘均采用高品质纯铜材质，确保火力传导的有效性
多层复合高品质不锈钢，导热性更强
独创火纹设计，有效加大热反射，强化热传导。 高品质紫铜层，保证了热传导的高效能。
独创放射性火纹设计及周期性结构，有利于局部涡流产生，增强电磁波感应效率，使热分布更均匀
独创“放射性火纹”设计及周期性结构，有利于局部涡流产生，增强电磁波感应效率，使热分布更均匀。
专利留香阀装置*，利用重锤原理控制蒸汽的溢出，增加蒸汽在锅内的循环，有效保留米饭原香
通过重锤原理有效控制蒸汽的溢出，保留米饭原香
技术规格
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附件
- 随附
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-
技术规格
- 电线长度
-
1个
m
- 米杯容量
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4
l
- 功率
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1500
W
- 电压
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220
V
- 频率
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50
Hz
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设计
- 颜色
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干邑色
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重量和尺寸
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
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340x280x230
mm
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表面处理
- 机身材料
-
高强度 PC 到高标准 VCM
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服务
- 2 年全球保修
-
是
-
可持续发展
- 包装
-
90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
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100% 再生纸
- “Omnispiral”IH 专利技术-专利号 201420105084.0
- 米香保留阀-专利号 201420122364.2
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