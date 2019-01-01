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  • 快速品尝美味杂粮。 快速品尝美味杂粮。 快速品尝美味杂粮。

    Avance Collection 智能触摸屏IH五谷杂粮电饭煲 X6 Plus

    HD4588/00

    快速品尝美味杂粮。

    凭借创新的 Hydro-penetration 技术，飞利浦杂粮电饭煲可使水分快速渗透到每粒谷物的核心，从而达到 62％(根据在飞利浦实验室，以300克东北糙米和560毫升水，采用糙米饭烹饪程序，测试出的糙米饭的水分含量) 的黄金含水量，使烹制的米饭软糯香甜。

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    Avance Collection 智能触摸屏IH五谷杂粮电饭煲 X6 Plus

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    快速品尝美味杂粮。

    采用 Hydro-penetration 技术

    • Hydro-penetration 技术
    • 全向螺旋式 IH 技术
    • 珐琅铸铁锅 FlamePot
    • 7 英寸 TFT 显示屏
    使谷物达到约 62% 的黄金含水量

    使谷物达到约 62% 的黄金含水量

    Hydro-penetration 技术可模仿自然环境，为谷物提供适宜的亲水条件，加速谷壳分离。这样可使水分快速渗透到谷物核心，从而达到 62％ 的黄金含水量。

    每粒谷物均可实现强劲全方位旋转

    每粒谷物均可实现强劲全方位旋转

    飞利浦专利 OminiSpirial IH 加热技术打破传统单一加热方式。纯红铜双线圈可高效精准地实现热量交替。它形成的强劲全方位气流环绕内部和外表面，从而旋转每粒谷物，实现均匀的加热效果。

    22 种烹饪程序可供选择

    22 种烹饪程序可供选择

    7 种杂粮主菜单，包含干杂粮、粥和汤。5 种常见类型的白米，各有 3 种口味可供选择。

    精确控制每个烹饪阶段的温度

    专用和优化的烹饪配置可精确控制每个烹饪阶段的温度，以确保美味的烹饪效果。

    热量均匀分布和稳定的隔热性能

    6 层珐琅铸铁锅 FlamePot：不黏且经久耐磨的陶瓷涂层。铸铁可实现均匀的热量分布和稳定的隔热性能。优质的搪瓷涂层可为铸铁提供有效的防锈保护。

    7 英寸 TFT 显示屏，带来创意十足的轻松体验

    7 英寸 TFT 彩屏界面，带来创意十足的轻松体验。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 附件

      随附
      • 量杯
      • 不粘内锅
      • 饭勺
      • 蒸盘/蒸篮

    • 技术规格

      功率
      1500  W
      电线长度
      0.8  m
      米杯容量
      4  l
      电压
      220  V
      频率
      50  Hz

    • 设计

      颜色
      黑色
      控制面板颜色
      黑色

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      420x335x325  mm
      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      340x285x220  mm

    • 普通参数

      保温功能
      12  hour(s)
      产品功能
      • 取消按钮
      • 数字触摸屏
      • 预设烹饪功能
      • 时间控制
      • 电源指示灯
      预设程序
      22 种菜单

    • 服务

      2 年全球保修

    • 可持续发展

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    Badge-D2C

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