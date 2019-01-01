快速品尝美味杂粮。

凭借创新的 Hydro-penetration 技术，飞利浦杂粮电饭煲可使水分快速渗透到每粒谷物的核心，从而达到 62％(根据在飞利浦实验室，以300克东北糙米和560毫升水，采用糙米饭烹饪程序，测试出的糙米饭的水分含量) 的黄金含水量，使烹制的米饭软糯香甜。