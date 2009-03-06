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    迷你电水壶

    HD4619/20

    根据您的需要煮水

    这款迷你电水壶 HD4619/20 独有“一杯量指示器”功能，允许您仅煮沸所需的水，而不会占用您太多的厨房空间。因此，您可以轻松节省 50% 能源并减轻对环境的影响。

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    迷你电水壶

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    根据您的需要煮水

    节能效率高达 50%

    • 0.8 升 900 瓦
    • 1 杯量指示器
    • 抛光金属
    • 铰接盖
    杯量水位计，仅煮沸您需要的水

    杯量水位计，仅煮沸您需要的水

    让用户能够仅煮沸所需的水量，从而可节约多达 50% 的电能和水，为建设美好环境尽一份力。

    电源线绕线装置，理线更方便

    电源线绕线装置，理线更方便

    线缆可缠绕在底座上，这样您的电水壶放在厨房就容易得多了。

    可从两侧轻松读取的水位指示器

    可从两侧轻松读取的水位指示器

    可从飞利浦电水壶的两侧轻松读取的水位指示器，左右手使用一样方便。

    除垢滤网，有效过滤一杯净水

    除垢滤网，有效过滤一杯净水

    可拆卸除垢滤网，有效过滤一杯净水，令电水壶更洁净。

    360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松

    360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松

    360° 无绳分体式底座，拿起和放回更轻松。

    平底板加热组件，迅速煮沸，清洁更方便

    平底板加热组件，迅速煮沸，清洁更方便

    平底板加热组件以不锈钢包覆实现快速沸腾，方便清洁

    带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便

    带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便

    带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便，并可避免接触到蒸汽。

    电水壶打开后，操作指示灯会亮起

    电水壶打开后，操作指示灯会亮起

    开关中采用优雅的指示灯指示电水壶开启。

    多重安全保护

    多重安全保护，防止干烧，可在水烧开后自动关闭。

    技术规格

    • 附件

      随附
      壶嘴滤网

    • 技术规格

      电压
      220-240  V
      功率
      900  W
      电线长度
      0.75  m
      频率
      50-60  Hz
      水箱容量
      0.8  l

    • 设计

      颜色
      抛光金属

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      158x185x233  mm
      包装尺寸（长x宽x高）
      225x225x225  mm

    • 普通参数

      产品功能
      • 360 度底座
      • 自动关闭
      • 防干烧保护
      • 电线储藏格
      • 平底板加热组件
      • 防滑底座
      • 开/关按键
      • 就绪信号

    • 表面处理

      机身材料
      金属包裹
      加热元件材料
      不锈钢
      开关材料
      PP 塑料

    • 服务

      2 年全球保修

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

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