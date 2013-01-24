根据您的需要煮水
这款迷你电水壶 HD4619/20 独有“一杯量指示器”功能，允许您仅煮沸所需的水，而不会占用您太多的厨房空间。因此，您可以轻松节省 50% 能源并减轻对环境的影响。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
根据您的需要煮水
这款迷你电水壶 HD4619/20 独有“一杯量指示器”功能，允许您仅煮沸所需的水，而不会占用您太多的厨房空间。因此，您可以轻松节省 50% 能源并减轻对环境的影响。 查看所有优势
让用户能够仅煮沸所需的水量，从而可节约多达 50% 的电能和水，为建设美好环境尽一份力。
线缆可缠绕在底座上，这样您的电水壶放在厨房就容易得多了。
可从飞利浦电水壶的两侧轻松读取的水位指示器，左右手使用一样方便。
可拆卸除垢滤网，有效过滤一杯净水，令电水壶更洁净。
360° 无绳分体式底座，拿起和放回更轻松。
不锈钢密封元件确保迅速煮沸，清洁更方便
带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便，并可避免接触到蒸汽。
开关中采用优雅的指示灯指示电水壶开启。
多重安全保护，防止干烧，可在水烧开后自动关闭。
普通参数
技术规格
服务
附件
可持续发展
重量和尺寸
设计
表面处理