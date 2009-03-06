迷你电水壶
根据您的需要煮水
这款迷你电水壶 HD4619/20 独有“一杯量指示器”功能，允许您仅煮沸所需的水，而不会占用您太多的厨房空间。因此，您可以轻松节省 50% 能源并减轻对环境的影响。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
根据您的需要煮水
节能效率高达 50%
- 0.8 升 900 瓦
- 1 杯量指示器
- 抛光金属
- 铰接盖
杯量水位计，仅煮沸您需要的水
让用户能够仅煮沸所需的水量，从而可节约多达 50% 的电能和水，为建设美好环境尽一份力。
电源线绕线装置，理线更方便
线缆可缠绕在底座上，这样您的电水壶放在厨房就容易得多了。
可从两侧轻松读取的水位指示器
可从飞利浦电水壶的两侧轻松读取的水位指示器，左右手使用一样方便。
除垢滤网，有效过滤一杯净水
可拆卸除垢滤网，有效过滤一杯净水，令电水壶更洁净。
360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松
360° 无绳分体式底座，拿起和放回更轻松。
平底板加热组件，迅速煮沸，清洁更方便
平底板加热组件以不锈钢包覆实现快速沸腾，方便清洁
带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便
带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便，并可避免接触到蒸汽。
电水壶打开后，操作指示灯会亮起
开关中采用优雅的指示灯指示电水壶开启。
多重安全保护
多重安全保护，防止干烧，可在水烧开后自动关闭。
技术规格
-
附件
- 随附
-
壶嘴滤网
-
技术规格
- 电压
-
220-240
V
- 功率
-
900
W
- 电线长度
-
0.75
m
- 频率
-
50-60
Hz
- 水箱容量
-
0.8
l
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设计
- 颜色
-
抛光金属
-
重量和尺寸
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
158x185x233
mm
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
225x225x225
mm
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普通参数
- 产品功能
-
-
360 度底座
-
自动关闭
-
防干烧保护
-
电线储藏格
-
平底板加热组件
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防滑底座
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开/关按键
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就绪信号
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表面处理
- 机身材料
-
金属包裹
- 加热元件材料
-
不锈钢
- 开关材料
-
PP 塑料
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服务
- 2 年全球保修
-
是
-
可持续性
- 包装
-
90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
-
100% 再生纸
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