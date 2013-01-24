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迷你电水壶

HD4619/20
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    迷你电水壶

    HD4619/20
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    根据您的需要煮水

    这款迷你电水壶 HD4619/20 独有“一杯量指示器”功能，允许您仅煮沸所需的水，而不会占用您太多的厨房空间。因此，您可以轻松节省 50% 能源并减轻对环境的影响。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥256.00
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      根据您的需要煮水

      节能效率高达 50%

      • 0.8 升 900 瓦
      • 1 杯量指示器
      • 抛光金属
      • 铰接盖
      杯量水位计，仅煮沸您需要的水

      杯量水位计，仅煮沸您需要的水

      让用户能够仅煮沸所需的水量，从而可节约多达 50% 的电能和水，为建设美好环境尽一份力。

      电源线绕线装置，理线更方便

      电源线绕线装置，理线更方便

      线缆可缠绕在底座上，这样您的电水壶放在厨房就容易得多了。

      可从两侧轻松读取的水位指示器

      可从两侧轻松读取的水位指示器

      可从飞利浦电水壶的两侧轻松读取的水位指示器，左右手使用一样方便。

      除垢滤网，有效过滤一杯净水

      除垢滤网，有效过滤一杯净水

      可拆卸除垢滤网，有效过滤一杯净水，令电水壶更洁净。

      360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松

      360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松

      360° 无绳分体式底座，拿起和放回更轻松。

      平底板加热组件，迅速煮沸，清洁更方便

      平底板加热组件，迅速煮沸，清洁更方便

      不锈钢密封元件确保迅速煮沸，清洁更方便

      带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便

      带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便

      带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便，并可避免接触到蒸汽。

      电水壶打开后，操作指示灯会亮起

      电水壶打开后，操作指示灯会亮起

      开关中采用优雅的指示灯指示电水壶开启。

      多重安全保护

      多重安全保护，防止干烧，可在水烧开后自动关闭。

      技术规格

      • 普通参数

        产品功能
        • 360 度底座
        • 自动断电
        • 防干烧保护
        • 电源线存储装置
        • 平底板加热组件
        • 防滑底座
        • 开/关按键
        • 就绪信号

      • 技术规格

        功率
        900  瓦
        电线长度
        0.75  米
        电压
        220-240  伏
        频率
        50-60  赫兹
        水箱容量
        0.8  升

      • 服务

        2 年全球保修

      • 附件

        随附
        壶嘴滤网

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

      • 重量和尺寸

        包装尺寸（长x宽x高）
        225x225x225  毫米
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        158x185x233  毫米

      • 设计

        颜色
        抛光金属

      • 表面处理

        加热元件材料
        不锈钢
        机身材料
        金属包裹
        开关材料
        PP 塑料

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