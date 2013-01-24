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电水壶

HD4680/35
  • 纯净的水，洁净的电水壶 纯净的水，洁净的电水壶 纯净的水，洁净的电水壶
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    电水壶

    HD4680/35

    纯净的水，洁净的电水壶

    有这么一款飞利浦电水壶，它既能在倾刻间煮沸水，又能轻松地清洁，您觉得好不好？平面加热元件使您能够快速煮水，而且容易清洁。可水洗的除垢滤网带给您更清洁的水，由此得到更洁净的饮料。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥239.00
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    电水壶

    纯净的水，洁净的电水壶

    有这么一款飞利浦电水壶，它既能在倾刻间煮沸水，又能轻松地清洁，您觉得好不好？平面加热元件使您能够快速煮水，而且容易清洁。可水洗的除垢滤网带给您更清洁的水，由此得到更洁净的饮料。 查看所有优势

    纯净的水，洁净的电水壶

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      纯净的水，洁净的电水壶

      电水壶功能强大，加热组件易于清洁

      • 1.0 升 2400 瓦
      • 水位计
      • 白色
      • 铰接盖
      带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便

      带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便

      带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便，并可避免接触到蒸汽。

      平底板加热组件实现迅速加热，方便清洁

      平底板加热组件实现迅速加热，方便清洁

      平底板加热组件以不锈钢包覆实现快速沸腾，方便清洁

      360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松

      360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松

      360° 无绳分体式底座，拿起和放回更轻松。

      电源线绕线装置，理线更方便

      电源线绕线装置，理线更方便

      线缆可缠绕在底座上，这样电水壶方便收纳在厨房任何位置。

      多重安全保护

      多重安全保护

      多重安全保护，防止干烧，可在水烧开后自动关闭

      电水壶打开后，操作指示灯会亮起

      电水壶打开后，操作指示灯会亮起

      开关中采用优雅的指示灯指示电水壶开启。

      易读水位计

      易读水位计

      易读水位计对于左右手使用一样轻松。

      防水垢滤网，有效过滤一杯净水

      防水垢滤网，有效过滤一杯净水

      可拆卸防水垢滤网可确保倒入杯子的水洁净。

      隔热壶壁，使用更安全

      隔热壶壁，使用更安全

      技术规格

      • 普通参数

        产品功能
        • 360 度底座
        • 自动关熄功能
        • 防干烧保护
        • 电源线存储装置
        • 符合人体工程学手柄
        • 平底板加热组件
        • 杯盖和注水口
        • 防滑底座
        • 广口盖

      • 技术规格

        容量
        1.0  升
        功率
        2000-2400  瓦
        电线长度
        0.75  米
        电压
        220-240  伏
        频率
        50-60  赫兹

      • 设计

        颜色
        白色和淡紫色

      • 表面处理

        加热元件材料
        不锈钢
        机身材料
        聚丙烯 / ABS
        开关材料
        聚丙烯

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