电水壶
纯净的水，洁净的电水壶
有这么一款飞利浦电水壶，它既能在倾刻间煮沸水，又能轻松地清洁，您觉得好不好？平面加热元件使您能够快速煮水，而且容易清洁。可水洗的除垢滤网带给您更清洁的水，由此得到更洁净的饮料。 查看所有优势
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纯净的水，洁净的电水壶
电水壶功能强大，加热组件易于清洁
电源线绕线装置，理线更方便
线缆可缠绕在底座上，这样电水壶方便收纳在厨房任何位置。
多重安全保护
多重安全保护，防止干烧，可在水烧开后自动关闭
360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松
360° 无绳分体式底座，拿起和放回更轻松。
平底板加热组件实现迅速加热，方便清洁
平底板加热组件以不锈钢包覆实现快速沸腾，方便清洁
带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便
带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便，并可避免接触到蒸汽。
当电水壶打开之后，发光圈将发出亮光
电水壶打开后，温度控制旋钮周围的操作指示灯会点亮，清晰指示状态。
防水垢滤网，有效过滤一杯净水
可拆卸防水垢滤网可确保倒入杯子的水洁净。
技术规格
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技术规格
- 电压
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220-240
V
- 功率
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2000-2400
W
- 电线长度
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0.75
m
- 容量
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1.7
l
- 频率
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50/60
Hz
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设计
- 颜色
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白色和橙色
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重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
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21.3x17.6x30
mm
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普通参数
- 产品功能
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360 度底座
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自动关闭
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防干烧保护
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电线储藏格
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平底板加热组件
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防滑底座
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符合人体工程学手柄
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杯盖和注水口
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广口盖
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表面处理
- 机身材料
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PP 塑料
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服务
- 2 年全球保修
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是
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