纯净的水，洁净的电水壶

有这么一款飞利浦电水壶，它既能在倾刻间煮沸水，又能轻松地清洁，您觉得好不好？平面加热元件使您能够快速煮水，而且容易清洁。可水洗的除垢滤网带给您更清洁的水，由此得到更洁净的饮料。