纯净的水，洁净的电水壶
有这么一款飞利浦电水壶，它既能在倾刻间煮沸水，又能轻松地清洁，您觉得好不好？平面加热元件使您能够快速煮水，而且容易清洁。可水洗的除垢滤网带给您更清洁的水，由此得到更洁净的饮料。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
纯净的水，洁净的电水壶
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纯净的水，洁净的电水壶
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线缆可缠绕在底座上，这样电水壶方便收纳在厨房任何位置。
多重安全保护，防止干烧，可在水烧开后自动关闭
易读水位计对于左右手使用一样轻松。
360° 无绳分体式底座，拿起和放回更轻松。
平底板加热组件以不锈钢包覆实现快速沸腾，方便清洁
带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便，并可避免接触到蒸汽。
电水壶打开后，温度控制旋钮周围的操作指示灯会点亮，清晰指示状态。
可拆卸防水垢滤网可确保倒入杯子的水洁净。
当水到达沸点时会响起铃声。
普通参数
服务
技术规格
重量和尺寸
设计
表面处理