Aluminium Collection 电水壶
晶晰
具有防刮擦和不留手印外壳的铝质电水壶。高级过滤系统可防止水垢片残留在饮品中，同时保持电水壶清洁。电水壶一旦打开，就会发出照亮底座的高雅蓝光。 查看所有优势
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当电水壶打开之后，发光圈将发出亮光
蓝色光可照亮电水壶的底座，使其外观更显高档，并且能够清楚地指示电水壶是否已打开。
带有大号开口的弹簧盖，注水和清洗更方便
带有大号开口的弹簧盖，注水和清洗更方便，并可避免接触到蒸汽。
人体工程学手柄，舒适贴合各种手型
人体工程学手柄，舒适贴合各种手型，抓握更容易。
便于存放线缆的绕线装置
线缆可缠绕在底座上，这样电水壶方便收纳在厨房任何位置。
360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松
360° 无绳分体式底座，拿起和放回更轻松。
多重安全保护
多重安全保护，防止干烧，可在水烧开后自动关闭
可从两侧轻松读取的水位指示器
可从飞利浦电水壶的两侧轻松读取的水位指示器，左右手使用一样方便。
平底板加热组件实现迅速加热，方便清洁
平底板加热组件以不锈钢包覆实现快速沸腾，方便清洁
隔热壶壁，使用更安全
水壶外壁始终保持冷却，触碰安全。
三效除垢滤网，有效过滤一杯净水
三效除垢滤网，有效过滤一杯净水，令电水壶更洁净。
技术规格
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设计规格
- 颜色
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铝制
- 材料
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-
加热元件：不锈钢
-
外壳：不锈钢
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开关和工具架：聚丙烯
- 产品净重
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1.65
kg
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尺寸
- 产品尺寸（宽x厚x高）
-
16.2x27.7x23.6
cm
- 包装尺寸（宽x厚x高）
-
27.3x22.6x31.8
cm
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技术规格
- 电压
-
220-240
V
- 功率
-
2400
W
- 电线长度
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0.75
m
- 容量
-
1.5
l
- 频率
-
50-60
Hz
-
普通参数
- 电线储藏格
-
是
- 360 度底座
-
是
- 无线设计
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是
- 广口盖
-
是
- 自动关闭
-
是
- 防滑胶脚
-
是
- 符合人体工程学手柄
-
是
- 简易注水口
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是
- 防干烧保护
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是
- 平底板加热元件
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是
- 壶盖和壶口注水
-
是
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服务
- 2 年全球保修
-
是
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