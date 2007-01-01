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    Aluminium Collection 电水壶

    HD4690/00

    晶晰

    具有防刮擦和不留手印外壳的铝质电水壶。高级过滤系统可防止水垢片残留在饮品中，同时保持电水壶清洁。电水壶一旦打开，就会发出照亮底座的高雅蓝光。

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    Aluminium Collection 电水壶

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    晶晰

    当前市场上较为耐用的防水垢过滤网

    • 1.5 升 2400 瓦
    • 蓝光基座
    • 铝制
    • 弹簧盖
    当电水壶打开之后，发光圈将发出亮光

    当电水壶打开之后，发光圈将发出亮光

    蓝色光可照亮电水壶的底座，使其外观更显高档，并且能够清楚地指示电水壶是否已打开。

    带有大号开口的弹簧盖，注水和清洗更方便

    带有大号开口的弹簧盖，注水和清洗更方便

    带有大号开口的弹簧盖，注水和清洗更方便，并可避免接触到蒸汽。

    人体工程学手柄，舒适贴合各种手型

    人体工程学手柄，舒适贴合各种手型

    人体工程学手柄，舒适贴合各种手型，抓握更容易。

    便于存放线缆的绕线装置

    便于存放线缆的绕线装置

    线缆可缠绕在底座上，这样电水壶方便收纳在厨房任何位置。

    360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松

    360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松

    360° 无绳分体式底座，拿起和放回更轻松。

    多重安全保护

    多重安全保护

    多重安全保护，防止干烧，可在水烧开后自动关闭

    可从两侧轻松读取的水位指示器

    可从两侧轻松读取的水位指示器

    可从飞利浦电水壶的两侧轻松读取的水位指示器，左右手使用一样方便。

    平底板加热组件实现迅速加热，方便清洁

    平底板加热组件实现迅速加热，方便清洁

    平底板加热组件以不锈钢包覆实现快速沸腾，方便清洁

    隔热壶壁，使用更安全

    隔热壶壁，使用更安全

    水壶外壁始终保持冷却，触碰安全。

    水煮沸后，警铃会响起

    当水到达沸点时会响起铃声。

    三效除垢滤网，有效过滤一杯净水

    三效除垢滤网，有效过滤一杯净水，令电水壶更洁净。

    技术规格

    • 设计规格

      颜色
      铝制
      材料
      • 加热元件：不锈钢
      • 外壳：不锈钢
      • 开关和工具架：聚丙烯
      产品净重
      1.65  kg

    • 尺寸

      产品尺寸（宽x厚x高）
      16.2x27.7x23.6  cm
      包装尺寸（宽x厚x高）
      27.3x22.6x31.8  cm

    • 技术规格

      电压
      220-240  V
      功率
      2400  W
      电线长度
      0.75  m
      容量
      1.5  l
      频率
      50-60  Hz

    • 普通参数

      电线储藏格
      360 度底座
      无线设计
      广口盖
      自动关闭
      防滑胶脚
      符合人体工程学手柄
      简易注水口
      防干烧保护
      平底板加热元件
      壶盖和壶口注水

    • 服务

      2 年全球保修

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