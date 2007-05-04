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  • 满载生活真味 满载生活真味 满载生活真味

    电饭煲

    HD4702/00

    满载生活真味

    充足的营养是保持健康的最重要元素。飞利浦的自动米饭烹饪程序可保留每碗米饭的新鲜和营养。

    电饭煲

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    自动保温功能让米饭 12 小时内持久保鲜

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    使用保温功能可让米饭保温更长时间。烹饪过程完成后，电饭煲将自动切换至保温模式

    集成式手柄

    集成式手柄

    可方便地将电饭煲带出厨房，或带到餐厅用餐

    单键式按钮，轻松控制

    单键式按钮，轻松控制

    可控制烹饪或保温的单键式按钮，面板上有清晰的指示灯来显示烹饪状态

    易清洗不粘内锅

    易清洗不粘内锅

    特殊涂层采用不粘材料，不但更为耐用，而且方便清洗

    易读水位计

    易读水位计

    清晰的水位标记可指示容量以及米与水的比例

    智能烹饪功能

    方便地进行煮饭和保温

    技术规格

    • 附件

      可分离式蒸架
      量杯
      饭勺

    • 技术规格

      电线长度
      1.0  m
      电压
      220-240  V
      额定功率
      1000  W
      频率
      50/60  Hz

    • 普通参数

      单触式操作
      自动烹饪新鲜米饭
      自动保温，让米饭 12 小时内持久保鲜
      配备蒸架，蒸煮食物更健康
      易读水位计

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