电饭煲
满载生活真味
充足的营养是保持健康的最重要元素。飞利浦的自动米饭烹饪程序可保留每碗米饭的新鲜和营养。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
自动保温功能让米饭 12 小时内持久保鲜
使用保温功能可让米饭保温更长时间。烹饪过程完成后，电饭煲将自动切换至保温模式
集成式手柄
可方便地将电饭煲带出厨房，或带到餐厅用餐
单键式按钮，轻松控制
可控制烹饪或保温的单键式按钮，面板上有清晰的指示灯来显示烹饪状态
易清洗不粘内锅
特殊涂层采用不粘材料，不但更为耐用，而且方便清洗
易读水位计
清晰的水位标记可指示容量以及米与水的比例
技术规格
-
附件
- 可分离式蒸架
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是
- 量杯
-
是
- 饭勺
-
是
-
技术规格
- 电线长度
-
1.0
m
- 电压
-
220-240
V
- 额定功率
-
1000
W
- 频率
-
50/60
Hz
-
普通参数
- 单触式操作
-
是
- 自动烹饪新鲜米饭
-
是
- 自动保温，让米饭 12 小时内持久保鲜
-
是
- 配备蒸架，蒸煮食物更健康
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是
- 易读水位计
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是
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