电饭煲
满载生活真味
充足的营养是保持健康的最重要元素。飞利浦电饭煲具有自动烹饪程序，能够更好地保留每碗米饭的新鲜和营养。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
自动保温功能让米饭 12 小时内持久保鲜
使用保温功能可让米饭保温更长时间。烹饪过程完成后，电饭煲将自动切换至保温模式
单键式按钮，轻松控制
可控制烹饪或保温的单键式按钮，面板上有清晰的指示灯来显示烹饪状态
易清洗不粘内锅
飞利浦电饭煲采用具有不粘材料的特殊涂层，不但更为耐用，而且方便清洁。
摆动式提手，取放便利，优雅美观
可方便、安全地将飞利浦电饭煲带出厨房，或带到餐厅用餐。
易读水位计
清晰的水位标记可指示容量以及米与水的比例
高级锅盖设计，可方便、安全地观察煮饭过程
冷却表面，单键式按钮轻松操作
技术规格
-
设计规格
- 颜色
-
金属金色
- 机身材料
-
机身-塑料/金属；盖-塑料
- 产品净重
-
2.7
kg
- 重量（含包装）
-
4.1
kg
-
附件
- 可分离式蒸架
-
是
- 量杯
-
是
- 饭勺
-
是
-
技术规格
- 电线长度
-
1.0
m
- 电压
-
220-240
V
- 额定功率
-
500
W
- 频率
-
50
Hz
- 容量
-
1.0/5.5
Litres / cups
- 内锅容量
-
3 升
-
普通参数
- 水位计
-
是
- 12 小时保温
-
是
- 单触式操作
-
是
- 摆动式提手，取放便利，优雅美观
-
是
- 可拆卸电源线，存放方便
-
是
- 顶部和底部加热，更加均匀地蒸煮米饭
-
是
- 先进的锅盖设计
-
是
- 方便清洁的不粘内锅
-
是
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