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  • 满载生活真味 满载生活真味 满载生活真味

    电饭煲

    HD4733/40

    满载生活真味

    充足的营养是保持健康的最重要元素。飞利浦的新型电饭煲具有智能化自动烹饪程序，能够更好地保留每碗米饭的新鲜和营养。

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    电饭煲

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    满载生活真味

    智能化自动烹饪系统

    • 1.5 升
    高级锅盖设计，可方便、安全地观察煮饭过程

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    易清洗不粘内锅

    易清洗不粘内锅

    煮粥专用程序

    煮粥专用程序

    顶部和底部加热，更加均匀地蒸煮米饭

    顶部和底部加热，更加均匀地蒸煮米饭

    配备蒸架，蒸煮食物更健康

    配备蒸架，蒸煮食物更健康

    自动保温设置，让米饭 12 小时内持久保鲜

    自动保温设置，让米饭 12 小时内持久保鲜

    摆动式提手，取放便利，优雅美观

    摆动式提手，取放便利，优雅美观

    易读水位计

    易读水位计

    技术规格

    • 设计规格

      机身材料
      机身-塑料/金属；盖-塑料
      可选的颜色
      金属粉红色
      产品净重
      3.3  kg
      重量（含包装）
      4.9  kg

    • 附件

      塑料蒸架
      量杯
      饭勺

    • 技术规格

      电线长度
      1.0  m
      电压
      220-240  V
      额定功率
      600  W
      频率
      50  Hz
      容量
      1.5/8  Litres / cups

    • 普通参数

      自动保温，让米饭 12 小时内持久保鲜
      配备蒸架，蒸煮食物更健康
      易清洗不粘内锅
      摆动式提手，取放便利，优雅美观
      易读水位计
      可拆卸电源线，存放方便
      顶部和底部加热，更加均匀地蒸煮米饭
      高级锅盖设计，可方便、安全地观察煮饭过程
      煮粥专用程序

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