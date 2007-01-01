电饭煲
满载生活真味
充足的营养是保持健康的最重要元素。飞利浦的新型电饭煲具有智能化自动烹饪程序，能够更好地保留每碗米饭的新鲜和营养。 查看所有优势
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技术规格
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设计规格
- 机身材料
-
机身-塑料/金属；盖-塑料
- 可选的颜色
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金属粉红色
- 产品净重
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3.3
kg
- 重量（含包装）
-
4.9
kg
-
附件
- 塑料蒸架
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是
- 量杯
-
是
- 饭勺
-
是
-
技术规格
- 电线长度
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1.0
m
- 电压
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220-240
V
- 额定功率
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600
W
- 频率
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50
Hz
- 容量
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1.5/8
Litres / cups
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普通参数
- 自动保温，让米饭 12 小时内持久保鲜
-
是
- 配备蒸架，蒸煮食物更健康
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是
- 易清洗不粘内锅
-
是
- 摆动式提手，取放便利，优雅美观
-
是
- 易读水位计
-
是
- 可拆卸电源线，存放方便
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是
- 顶部和底部加热，更加均匀地蒸煮米饭
-
是
- 高级锅盖设计，可方便、安全地观察煮饭过程
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是
- 煮粥专用程序
-
是
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