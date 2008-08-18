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    电饭煲

    HD4738/30

    满载生活真味

    充足的营养是保持健康的最重要元素。飞利浦电饭煲 HD4738/30 具有自动煮饭和煮粥程序，能够更好地保留每碗米饭的新鲜和营养。

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    电饭煲

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    满载生活真味

    智能化自动米饭烹饪

    • HD4738/30
    • 10 杯量
    自动保温功能让米饭 12 小时内持久保鲜

    自动保温功能让米饭 12 小时内持久保鲜

    使用保温功能可让米饭保温更长时间。烹饪过程完成后，电饭煲将自动切换至保温模式

    单键式按钮，轻松控制

    单键式按钮，轻松控制

    可控制烹饪或保温的单键式按钮，面板上有清晰的指示灯来显示烹饪状态

    易清洗不粘内锅

    易清洗不粘内锅

    飞利浦电饭煲采用具有不粘材料的特殊涂层，不但更为耐用，而且方便清洁。

    摆动式提手，取放便利，优雅美观

    摆动式提手，取放便利，优雅美观

    可方便、安全地将飞利浦电饭煲带出厨房，或带到餐厅用餐。

    易读水位计

    易读水位计

    清晰的水位标记可指示容量以及米与水的比例

    顶部和底部加热，更加均匀地蒸煮米饭

    顶部和底部加热，更加均匀地蒸煮米饭

    煮粥专用程序

    煮粥效果理想

    高级锅盖设计，可方便、安全地观察煮饭过程

    冷却表面，单键式按钮轻松操作

    技术规格

    • 设计规格

      颜色
      银色和金属色
      机身材料
      机身-塑料/金属；盖-塑料
      产品净重
      3.4  kg
      重量（含包装）
      5  kg

    • 附件

      塑料蒸架
      量杯
      饭勺

    • 技术规格

      电线长度
      1  m
      电压
      220  V
      额定功率
      640  W
      频率
      50  Hz
      容量
      1.8/10  Litres / cups
      内锅容量
      5 升

    • 普通参数

      水位指示器
      12 小时保温
      单触式操作
      摆动式提手，取放便利，优雅美观
      可拆卸电源线，存放方便
      顶部和底部加热，更加均匀地蒸煮米饭
      煮粥专用程序
      先进的锅盖设计
      方便清洁的不粘内锅

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