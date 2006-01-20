电饭煲
满载生活真味
充足的营养是保持健康的最重要元素。飞利浦电饭煲 HD4740/20 具有智能化自动烹饪程序，能够适当地控制温度，从而更好地保留米饭的新鲜和营养。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
2 种米饭烹饪菜单
米饭菜单包括：常规和快速米饭烹饪
营养保温功能，保持米饭 12 小时新鲜可口
使用保温功能，保持食物的营养与美味。烹饪结束后，自动切换到保温模式
带时钟和定时显示的液晶显示屏
液晶显示屏会显示烹饪时间、时钟和定时器设置
预约定时，操作简单，确保按时煮好米饭，按时就餐
对煮饭功能以及蒸煮、焖/炖、煮粥和煲汤模式可使用计时器。定时烹饪可预先设置长达 23 小时
摆动式提手，取放便利，优雅美观
可方便、安全地将飞利浦电饭煲带出厨房，或带到餐厅用餐。
Durable, extra-thick non-stick innerpot
电脑型智能控制功能，确保您餐餐享用新鲜营养的米饭
飞利浦电饭煲的智能化加热系统与温度控制可为不同的程序带来理想的烹饪效果。
重新加热功能，让您可以马上享用新鲜米饭
使用飞利浦压力式电饭煲的重新加热模式来加热冷掉的米饭。
尤其适合少量烹煮
0.4 升容量，专为少量烹煮或小家庭而设计
高级锅盖设计，可方便、安全地观察煮饭过程
冷却表面，单键式按钮轻松操作
技术规格
-
设计规格
- 机身材料
-
塑料 - PP
- 颜色
-
柔黄
- 高度
-
222
mm
- 宽度
-
228
mm
- 产品净重
-
2.4
kg
- 厚度
-
250
mm
- 重量（含包装）
-
3.1
kg
-
附件
- 量杯
-
是
- 饭勺
-
是
-
技术规格
- 电线长度
-
1.0
m
- 电压
-
220-240
V
- 频率
-
50/60
Hz
- 额定功率
-
320-350
W
- 容量
-
0.4/3
Litres / cups
- 内锅容量
-
1.5 升
-
普通参数
- 水位指示器
-
是
- 12 小时保温
-
是
- 重新加热功能
-
即刻享用新鲜米饭
- 摆动式提手，取放便利，优雅美观
-
是
- 可拆卸电源线，存放方便
-
是
- 持久耐用的加厚内锅带来均匀的效果
-
是
- 防溅出气孔
-
是
- 模糊逻辑控制使食物更新鲜，营养不流失
-
是
- 带时钟和定时显示、方便读取的液晶显示屏
-
是
- 电源故障期间的程序记忆功能
-
是
- 定时预约
-
是
- 快速烹饪普通米
-
是
- 烹饪少量米饭
-
是
- 先进的锅盖设计
-
是
- 方便清洁的不粘内锅
-
是
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