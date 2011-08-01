智能感应型电饭煲
时刻锁定新鲜 成就挚爱米饭
营养是保持健康的关键。飞利浦的新型电饭煲 HD4744/03 采用智能温控烹饪系统更好地保存食物的新鲜和营养。顶部前控制面板，更易于操作 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
时刻锁定新鲜 成就挚爱米饭
智能化自动烹饪程序，带来最佳效果
摆动式提手，取放便利，优雅美观
可方便、安全地将飞利浦电饭煲带出厨房，或带到餐厅用餐。
重新加热功能，让您可以马上享用新鲜米饭
使用飞利浦压力式电饭煲的重新加热模式来加热冷掉的米饭。
营养保温功能，保持米饭 12 小时新鲜可口
使用保温功能，保持食物的营养与美味。烹饪结束后，自动切换到保温模式
可拆洗内盖
应经常清洗内盖，以免产生异味。只需从产品上取下内盖，将其彻底洗净
2.2 毫米超厚不粘内锅，加热更均匀
涂层下超厚铝合金特性可确保产生高水平的加热功率，并在内锅周围均匀加热
可拆卸式蒸汽阀，清洁更容易
应经常清洗蒸汽阀，以去除残留。只需从产品顶盖上取下蒸汽阀，将其彻底洗净
2 种米饭和 4 种食物菜单，为您提供健康饮食的更多选择
提供多种烹饪菜单，包括米饭菜单：米饭、快煮，食物菜单：五谷粥、营养粥、汤和蒸制食品
大尺寸顶部前倾式控制面板，易于读取
顶部前倾式控制面板具有最佳的视角，更易于读取和选择菜单
技术规格
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设计规格
- 机身材料
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PP 塑料
- 颜色
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白色
- 控制面板颜色
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灰色
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技术规格
- 电压
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220
V
- 容量
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4 升
Litres / cups
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