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  • 时刻锁定新鲜 成就挚爱米饭 时刻锁定新鲜 成就挚爱米饭 时刻锁定新鲜 成就挚爱米饭

    智能感应型电饭煲

    HD4744/03

    时刻锁定新鲜 成就挚爱米饭

    营养是保持健康的关键。飞利浦的新型电饭煲 HD4744/03 采用智能温控烹饪系统更好地保存食物的新鲜和营养。顶部前控制面板，更易于操作

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    智能感应型电饭煲

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    智能化自动烹饪程序，带来最佳效果

    • 4 升
    摆动式提手，取放便利，优雅美观

    摆动式提手，取放便利，优雅美观

    可方便、安全地将飞利浦电饭煲带出厨房，或带到餐厅用餐。

    重新加热功能，让您可以马上享用新鲜米饭

    重新加热功能，让您可以马上享用新鲜米饭

    使用飞利浦压力式电饭煲的重新加热模式来加热冷掉的米饭。

    营养保温功能，保持米饭 12 小时新鲜可口

    营养保温功能，保持米饭 12 小时新鲜可口

    使用保温功能，保持食物的营养与美味。烹饪结束后，自动切换到保温模式

    可拆洗内盖

    可拆洗内盖

    应经常清洗内盖，以免产生异味。只需从产品上取下内盖，将其彻底洗净

    2.2 毫米超厚不粘内锅，加热更均匀

    2.2 毫米超厚不粘内锅，加热更均匀

    涂层下超厚铝合金特性可确保产生高水平的加热功率，并在内锅周围均匀加热

    可拆卸式蒸汽阀，清洁更容易

    可拆卸式蒸汽阀，清洁更容易

    应经常清洗蒸汽阀，以去除残留。只需从产品顶盖上取下蒸汽阀，将其彻底洗净

    2 种米饭和 4 种食物菜单，为您提供健康饮食的更多选择

    提供多种烹饪菜单，包括米饭菜单：米饭、快煮，食物菜单：五谷粥、营养粥、汤和蒸制食品

    清晰地显示全部烹饪菜单和状态

    大尺寸顶部前倾式控制面板，易于读取

    顶部前倾式控制面板具有最佳的视角，更易于读取和选择菜单

    技术规格

    • 设计规格

      机身材料
      PP 塑料
      颜色
      白色
      控制面板颜色
      灰色

    • 技术规格

      电压
      220  V
      容量
      4 升  Litres / cups
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