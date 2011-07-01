智能感应型电饭煲
时刻锁定新鲜 成就挚爱米饭
营养是保持健康的关键。飞利浦模糊逻辑电饭煲采用智能温控烹饪系统更好地保存食物的新鲜和营养。创新的旋钮设计使烹饪选择更加容易 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
营养保温功能，保持米饭 12 小时新鲜可口
使用保温功能，保持食物的营养与美味。烹饪结束后，自动切换到保温模式
重新加热功能，让您可以马上享用新鲜米饭
使用飞利浦压力式电饭煲的重新加热模式来加热冷掉的米饭。
4 种米饭烹饪菜单
米饭菜单包括：米饭、快煮、偏软、偏硬。
转动旋钮，选择烹饪菜单，设置定时
所有菜单清楚地显示在面板上的旋钮周围，操作方便，转动旋钮设置时间与时钟。
可拆洗内盖
应经常清洗内盖，以免产生异味。只需从产品上取下内盖，将其彻底洗净
摆动式提手，取放便利，优雅美观
可方便、安全地将飞利浦电饭煲带出厨房，或带到餐厅用餐。
模糊逻辑控制使食物更新鲜，营养不流失
智能化加热机制和温度控制使得各种烹饪程序都能实现最佳烹饪效果
超厚不粘内锅，加热更均匀
加厚铁铝合金内锅，保证高温均匀加热
4 种健康多样烹饪菜单
它提供多种烹饪菜单选择，包括八宝粥、焖、蒸、汤
声响彩色背光显示时间状态
整个环点亮显示不同的烹饪状态：烹饪、保温和再加热
防滑蒸架
蒸架上采用特殊手柄设计，可轻松从内锅中取出
技术规格
-
设计规格
- 机身材料
-
PP 塑料
- 颜色
-
白色
- 控制面板颜色
-
灰色
-
技术规格
- 电压
-
220
V
- 容量
-
5
Litres / cups
-
普通参数
- 可分离式内盖
-
是
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。