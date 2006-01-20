电饭煲
满载生活真味
充足的营养是保持健康的最重要元素。飞利浦的新型电饭煲具有智能化自动烹饪程序，能够更好地保留每碗米饭的新鲜和营养。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Detachable and washable inner lid
智能化自动烹饪程序，烹饪各式米饭*
中国地区的大米：丝苗米、东北米、香米、糯米、其它米；亚洲其它国家/地区的大米：普通米、寿司米、糙米、糯米、杂锦米。
技术规格
-
设计规格
- 机身材料
-
塑料 - PP
- 颜色
-
烁白
- 高度
-
212
mm
- 宽度
-
231
mm
- 产品净重
-
3.5
kg
- 厚度
-
246
mm
- 重量（含包装）
-
4.3
kg
-
附件
- 塑料蒸架
-
是
- 量杯
-
是
- 饭勺
-
是
- 汤勺
-
是
-
技术规格
- 电线长度
-
1.0
m
- 电压
-
220
V
- 频率
-
50
Hz
- 额定功率
-
640
W
- 容量
-
1.0/5.5
Litres / cups
-
普通参数
- 重新加热功能
-
即刻享用新鲜米饭
- 摆动式提手，取放便利，优雅美观
-
是
- 可拆卸电源线，存放方便
-
是
- 持久耐用的加厚内锅带来均匀的效果
-
是
- 高级锅盖设计，可方便、安全地观察煮饭过程
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是
- 防溅出气孔
-
是
- 电源中断时的备用存储器
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是
- 可用洗碗机清洗的内锅
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是
- 人工智能控制
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是
- 定时器模式可确保
-
随时为您准备好米饭
- 易清洗不粘内锅
-
是
- 营养保温，让米饭在 12 小时内持久保鲜
-
是
- 带时钟和定时显示的液晶大显示屏
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是
- 小米量蒸煮设置功能
-
是
- 可拆卸和可水洗的内盖
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是
- 齐全的菜单选项*
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是
- 烹煮各种米*
-
是
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