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  • 满载生活真味 满载生活真味 满载生活真味

    电饭煲

    HD4750/03

    满载生活真味

    充足的营养是保持健康的最重要元素。飞利浦的新型电饭煲具有智能化自动烹饪程序，能够更好地保留每碗米饭的新鲜和营养。

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    电饭煲

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    满载生活真味

    智能化自动人工智能烹饪

    • 3 升
    齐全的菜单选项*

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    煲仔饭、蛋糕、粥和汤。

    预约定时，操作简单，确保你在想要的时间煮好米饭

    预约定时，操作简单，确保你在想要的时间煮好米饭

    耐用、加厚不粘内锅

    耐用、加厚不粘内锅

    Detachable and washable inner lid

    Detachable and washable inner lid

    自动保温，让米饭 12 小时内持久保鲜

    自动保温，让米饭 12 小时内持久保鲜

    智能化自动烹饪程序，烹饪各式米饭*

    中国地区的大米：丝苗米、东北米、香米、糯米、其它米；亚洲其它国家/地区的大米：普通米、寿司米、糙米、糯米、杂锦米。

    技术规格

    • 设计规格

      机身材料
      塑料 - PP
      颜色
      烁白
      高度
      212  mm
      宽度
      231  mm
      产品净重
      3.5  kg
      厚度
      246  mm
      重量（含包装）
      4.3  kg

    • 附件

      塑料蒸架
      量杯
      饭勺
      汤勺

    • 技术规格

      电线长度
      1.0  m
      电压
      220  V
      频率
      50  Hz
      额定功率
      640  W
      容量
      1.0/5.5  Litres / cups

    • 普通参数

      重新加热功能
      即刻享用新鲜米饭
      摆动式提手，取放便利，优雅美观
      可拆卸电源线，存放方便
      持久耐用的加厚内锅带来均匀的效果
      高级锅盖设计，可方便、安全地观察煮饭过程
      防溅出气孔
      电源中断时的备用存储器
      可用洗碗机清洗的内锅
      人工智能控制
      定时器模式可确保
      随时为您准备好米饭
      易清洗不粘内锅
      营养保温，让米饭在 12 小时内持久保鲜
      带时钟和定时显示的液晶大显示屏
      小米量蒸煮设置功能
      可拆卸和可水洗的内盖
      齐全的菜单选项*
      烹煮各种米*

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