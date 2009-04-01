电饭煲
满载生活真味
充足的营养是保持健康的最重要元素。飞利浦的新款压力式电饭煲 HD4761/00 通过增高烹饪温度来缩短烹饪时间，让每碗米饭保留充分的营养和口味。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
高压可产生更高的温度，烹饪食物更迅速
蒸汽压力最高可达 1.80 千克/平方厘米，压力式烹饪可增高沸点温度（高达 116°C），这样可以更好地锁住食物的味道。它能够确保将所有类型的米饭和食物彻底煮熟，即便是坚硬的大豆和大块的肉也不例外。由于缩短了烹饪时间，食物中将保留更丰富的营养
2.8 毫米超厚内锅，加热更均匀
涂层下超厚铸铁的铁铝合金特性可确保产生高水平的加热功率，并在内锅周围均匀加热
4 种米饭烹饪菜单
米饭烹饪菜单包括普通米、快熟普通米、杂谷和米豆混合。
背光 LCD 显示屏可清晰地显示烹饪状态
背光 LCD 会显示文字和动画，从而可清晰地显示程序选择和烹饪状态。它还会显示烹饪时间、时钟和计时器设置
10 种安全功能确保操作极为安全
10 层安全机制带来多重保护，确保安全烹饪。安全机制包括调压系统、自动降压系统 I、自动降压系统 II、过压释放系统、锅盖传感器和指示器、超温控制电路、超温防护保险丝、电涌控制电路、故障预防系统以及温度传感器
自动清洁功能可轻松地清洁压力阀
定期使用“自动清洁”功能可保证蒸汽出孔和压力阀中没有食物残留物。只需按一下自动清洁按钮，产品即会自动、安全地清洁各个组件
带隔热手柄的内锅
借助手柄，您可在烹饪之后轻松地移动内锅
5 种食物菜单，为您提供健康饮食的更多选择
它提供多种烹饪选择，包括煮粥、煲汤、蒸煮、焖/炖和烘焙蛋糕
对应不同米饭粘度和松软度的口感选择
口感控制功能使用户可以根据自己的偏好来选择不同的米饭粘度和松软度。用户可选择略硬、适中或松软的米饭。此功能只能用于烹饪米饭
高品质 Tiffanion 内锅涂层可提供超强的耐用性
这是一种黑色的双料涂层，可实现更强的耐用性、更优的抗磨蚀能力和更佳的抗擦洗性能。不粘特性还使其更容易清洁，可方便地放入洗碗机清洗
技术规格
-
设计规格
- 尺寸（长 x 宽 x 高）
-
340（长）x256（宽）x271（高）
mm
- 机身材料
-
塑料 - PP
- 颜色
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白色煲身，棕色面板
- 产品净重
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4.6 / 6 杯
kg
- 重量（含包装）
-
5.9 / 6 杯
kg
-
附件
- 量杯
-
是
- 饭勺
-
是
-
技术规格
- 电线长度
-
1.8
m
- 电压
-
220V（中国）；220-230
V
- 额定功率
-
890W（中国）；930
W
- 频率
-
50 Hz（中国）；50/60
Hz
- 容量
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1.0 / 5.5
Litres / cups
- 内锅容量
-
3 升
-
普通参数
- 高压烹饪
-
是
- 4 种米饭菜单
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是
- 水位指示器
-
是
- 5 种烹饪菜单
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是
- 12 小时保温
-
是
- 2.8 毫米超厚内锅
-
是
- 绕线卷轴令电线存储更方便
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是
- 抓握设计令操控更安全
-
是
- 带有背光的大号 LED 显示屏
-
是
- Tiffanion 不黏内锅
-
是
- 3 种米饭口感选择
-
是
- 先进的锅盖和锁杠设计
-
是
- 自动清洁压力阀
-
是
- 电源故障期间的程序记忆功能
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是
- 定时预约
-
是
- 带手柄的内锅
-
是
- 快速烹饪普通米
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是
- 再加热功能，美味米饭即时享用
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是
- 烹饪少量米饭
-
是
- 10 道安全机制
-
是
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