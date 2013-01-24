包装盒中的其他物品
- 饭勺
- 量杯
蒸汽压力最高可达 1.80 千克/平方厘米，压力式烹饪可增高沸点温度（高达 116°C），这样可以更好地锁住食物的味道。它能够确保将所有类型的米饭和食物彻底煮熟，即便是坚硬的大豆和大块的肉也不例外。由于缩短了烹饪时间，食物中将保留更丰富的营养
涂层下超厚铸铁的铁铝合金特性可确保产生高水平的加热功率，并在内锅周围均匀加热
米饭烹饪菜单包括普通米、快熟普通米、杂谷和米豆混合。
背光 LCD 会显示文字和动画，从而可清晰地显示程序选择和烹饪状态。它还会显示烹饪时间、时钟和计时器设置
10 层安全机制带来多重保护，确保安全烹饪。安全机制包括调压系统、自动降压系统 I、自动降压系统 II、过压释放系统、锅盖传感器和指示器、超温控制电路、超温防护保险丝、电涌控制电路、故障预防系统以及温度传感器
定期使用“自动清洁”功能可保证蒸汽出孔和压力阀中没有食物残留物。只需按一下自动清洁按钮，产品即会自动、安全地清洁各个组件
借助手柄，您可在烹饪之后轻松地移动内锅
它提供多种烹饪选择，包括煮粥、煲汤、蒸煮、焖/炖和烘焙蛋糕
口感控制功能使用户可以根据自己的偏好来选择不同的米饭粘度和松软度。用户可选择略硬、适中或松软的米饭。此功能只能用于烹饪米饭
这是一种黑色的双料涂层，可实现更强的耐用性、更优的抗磨蚀能力和更佳的抗擦洗性能。不粘特性还使其更容易清洁，可方便地放入洗碗机清洗
普通参数
技术规格
设计规格
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