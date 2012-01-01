Avance Collection 电饭煲
突破常规
飞利浦巧膳电饭煲 HD4765/00 具有其它电饭煲无法比拟的烹饪菜单数，创新的逐步烹饪程序和一组专用附件，可通过层出不穷的营养美餐带给家人惊喜 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
人工智能控制烹制出新鲜、营养的食物
智能化加热机制和温度控制使得各种烹饪程序都能实现出色烹饪效果
加厚内锅，加热更均匀
涂层下加厚铸铁的铁铝合金特性可确保产生高水平的加热功率，并在内锅周围均匀加热
彩色背光 LCD，具有文字和动画显示
带彩色背光的 LCD 可清晰地指示各种烹饪状态（设置为白色；烹饪/翻热为红色；保温为绿色）。它会显示文字或动画来指导用户完成烹饪步骤。
可拆卸式蒸汽阀，清洁更容易
应经常清洗蒸汽阀，以去除残留。只需从产品顶盖上取下蒸汽阀，将其彻底洗净
营养保温功能，让食物在 12 小时内持久保鲜
使用保温功能，保持食物的营养与美味。烹饪结束后，自动切换到保温模式
Swing handle for easy carrying
Detachable and washable inner lid
技术规格
-
设计规格
- 机身材料
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PP 塑料
- 颜色
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白色
- 控制面板颜色
-
铜制
- 重量（含包装）
-
5.1
kg
-
附件
- 塑料蒸架
-
是
- 量杯
-
是
- 饭勺
-
是
- 酸奶杯
-
是
-
技术规格
- 电线长度
-
1.2
m
- 电压
-
220
V
- 额定功率
-
730
W
- 频率
-
50
Hz
- 容量
-
1.5
Litres / cups
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