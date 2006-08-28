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选择主题 其他故障 性能 溢漏 蒸汽问题 为什么电炸锅会发出一股很浓的异味？ 炸制过程中油或油脂剧烈冒泡。我该怎么办？ 炸制过程中油或油脂从电炸锅的边缘溢出。我该怎么办？ 蒸汽从过滤网以外的地方溢出。我该怎么办？ 显示更多功能 显示较少功能