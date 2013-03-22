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    Daily Collection 咖啡机

    HD7457/20

    轻松享用咖啡

    使用这款经久耐用的飞利浦咖啡机，享用即煮咖啡的口感和醇香。得益于醇香搅动器，尽享每一杯咖啡的口感。

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    Daily Collection 咖啡机

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    轻松享用咖啡

    醇香搅动器，带给您美味的上佳体验

    • 玻璃壶
    • 黑色和金属色
    防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡

    防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡

    凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。

    方便注水的水位标记

    方便注水的水位标记

    利用水位标记，轻松准确地为水箱注水。

    醇香搅动器让咖啡循环流动，创造理想的醇香口感

    醇香搅动器让咖啡循环流动，创造理想的醇香口感

    这一智能喷管位于冲煮壶内，可让流入的咖啡在冲煮壶内均匀地循环流动，使得从第一杯到最后一杯咖啡始终保持如一的醇香。

    配件可用洗碗机轻松清洗

    配件可用洗碗机轻松清洗

    玻璃壶和过滤网架可使用洗碗机轻松清洗。

    咖啡机切换时，LED 电源开关亮起

    咖啡机切换时，LED 电源开关亮起

    咖啡机打开时，开关按钮上的红色指示灯亮起。

    1.2 升容量，可冲煮 2 - 15 杯

    1.2 升容量，可冲煮 2 - 15 杯

    这款咖啡机可冲煮 2–10 杯（大杯）或 15 杯（小杯）咖啡，最大容量为 1.2 升。其机身设计紧凑，只占厨房一隅之地。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 附件

      随附
      玻璃壶

    • 技术规格

      电压
      220 - 240  V
      电线长度
      0.85  m
      频率
      50 - 60  Hz
      水箱容量
      1.2  l
      一壶咖啡的冲煮时间
      10  minute(s)

    • 设计

      颜色
      • 暗夜黑
      • 黑色和金属色
      • 黑色和钛金属

    • 重量和尺寸

      产品重量
      1.42  kg
      重量（含包装）
      3.36  kg
      产品尺寸（宽x厚x高）
      240 x 210 x 330  mm

    • 普通参数

      适用于
      研磨咖啡粉
      易于清洁和维护
      • 可拆卸式过滤网架
      • 可用洗碗机清洗的部件
      舒适易用
      • 水位标记
      • 防滴漏功能
      特殊功能
      醇香搅动器
      咖啡饮品
      滴滤咖啡

    • 表面处理

      机身材料
      不锈钢 & 塑料
      水箱材料
      塑料

    • 服务

      2 年保修

    • 可持续性

      冲煮功耗
      1000  W

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