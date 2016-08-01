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    Grind & Brew 咖啡机

    HD7753/00

    美味咖啡源于新鲜的研磨咖啡豆

    这款飞利浦不锈钢咖啡机可使用新鲜咖啡豆制作出美味的咖啡。定时器让您伴着新鲜咖啡的芳香醒来。抗摔热水壶可确保咖啡长时间保持理想的温度和纯正的芳香。

    查看所有优势

    Grind & Brew 咖啡机

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    美味咖啡源于新鲜的研磨咖啡豆

    热水壶可让您享受持久新鲜的热咖啡

    • 集成式咖啡研磨机
    • 热水壶
    • 提醒功能
    • 不锈钢
    一体式咖啡豆研磨机，享受新鲜的研磨咖啡

    一体式咖啡豆研磨机，享受新鲜的研磨咖啡

    要想享受美味可口的鲜磨咖啡，需在冲煮前研磨新鲜的咖啡豆。这款咖啡机配有圆锥式研磨器，可以提供理想的研磨粒度，确保理想口感。

    研磨选择器旋钮方便您设置挚爱的口味模式

    研磨选择器旋钮方便您设置挚爱的口味模式

    在 9 种研磨选项中选择您个人喜好的咖啡口味模式。您可以选择细研磨模式，获得较浓郁的咖啡口味，也可以选择粗研磨模式，获得较清淡、柔滑的滴滤咖啡。

    操作方便的直观 LCD 液晶显示屏

    操作方便的直观 LCD 液晶显示屏

    带背光的直观液晶显示屏，轻松选择您偏爱的设置，冲煮美味的咖啡。

    不锈钢热水壶可长时间保温

    不锈钢热水壶可长时间保温

    双壁热水壶可确保咖啡保持理想的温度和纯正的芳香。

    浓度选择功能便于调节咖啡的浓度

    浓度选择功能便于调节咖啡的浓度

    调节咖啡浓度（清淡、适中或浓郁）。

    防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡

    防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡

    凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。

    经过 >30000 杯的咖啡测试，确保质量稳定

    经过 >30000 杯的咖啡测试，确保质量稳定

    经过 >30000 杯的咖啡测试，确保质量稳定。

    定时器让您伴着新鲜咖啡的芳香醒来

    定时器让您伴着新鲜咖啡的芳香醒来

    定时器让您伴着新鲜咖啡的芳香醒来。只要准备好咖啡机，设置时间，您就可以在需要的时刻自由冲煮新鲜咖啡。

    也适用于咖啡粉

    也适用于咖啡粉

    您还可使用研磨咖啡（而非咖啡豆）冲煮咖啡。研磨关闭功能可以禁用研磨器，让您只需将研磨咖啡注入过滤网。

    即时自动关闭，节能安全

    即时自动关闭，节能安全

    咖啡冲泡完成后，咖啡机将自动关闭电源，既节能又安全。保温壶则会持续为咖啡保温。

    使用方便的持久咖啡过滤网

    使用方便的持久咖啡过滤网

    本咖啡机随附了持久咖啡过滤网。因此，您不需要购买纸质咖啡过滤网。此持久咖啡过滤网可以轻松地在洗碗机中清洗。

    2 小时后自动关闭，安全节能

    2 小时后自动关闭，安全节能

    享受您的热咖啡，无需担心安全或浪费能源。冲煮咖啡 2 个小时后，咖啡机将自动关闭。

    坚固的不锈钢外壳

    这款飞利浦咖啡机由坚实耐用的不锈钢制成，带给人出色的质感，是真正让人眼前一亮的厨房用具。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 附件

      随附
      抗摔热水壶

    • 技术规格

      电线长度
      0.85  m
      电压
      220  V
      频率
      50  Hz
      水箱容量
      1.2  l
      水箱容量
      Up to 10  cups
      一壶咖啡的冲煮时间
      <10  minute(s)

    • 设计

      颜色
      金属

    • 重量和尺寸

      产品重量
      5.43  kg
      重量（含包装）
      6.92  kg
      产品尺寸（宽x厚x高）
      220 x 323 x 420  mm

    • 普通参数

      适用于
      研磨咖啡、整粒咖啡豆
      易于清洁和维护
      • 除垢指示灯
      • 可用洗碗机清洗的部件
      • 可拆卸式过滤网架
      自定义每杯饮料
      可调节的咖啡浓度
      舒适易用
      • 水位标记
      • 防滴漏功能
      • 自动关闭
      咖啡饮品
      滴滤咖啡

    • 表面处理

      机身材料
      不锈钢

    • 服务

      2 年保修

    • 可持续性

      冲煮功耗
      1000  W

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