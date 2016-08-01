Grind & Brew 咖啡机
美味咖啡源于新鲜的研磨咖啡豆
这款飞利浦不锈钢咖啡机可使用新鲜咖啡豆制作出美味的咖啡。定时器让您伴着新鲜咖啡的芳香醒来。抗摔热水壶可确保咖啡长时间保持理想的温度和纯正的芳香。 查看所有优势
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美味咖啡源于新鲜的研磨咖啡豆
热水壶可让您享受持久新鲜的热咖啡
一体式咖啡豆研磨机，享受新鲜的研磨咖啡
要想享受美味可口的鲜磨咖啡，需在冲煮前研磨新鲜的咖啡豆。这款咖啡机配有圆锥式研磨器，可以提供理想的研磨粒度，确保理想口感。
研磨选择器旋钮方便您设置挚爱的口味模式
在 9 种研磨选项中选择您个人喜好的咖啡口味模式。您可以选择细研磨模式，获得较浓郁的咖啡口味，也可以选择粗研磨模式，获得较清淡、柔滑的滴滤咖啡。
操作方便的直观 LCD 液晶显示屏
带背光的直观液晶显示屏，轻松选择您偏爱的设置，冲煮美味的咖啡。
不锈钢热水壶可长时间保温
双壁热水壶可确保咖啡保持理想的温度和纯正的芳香。
浓度选择功能便于调节咖啡的浓度
调节咖啡浓度（清淡、适中或浓郁）。
防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡
凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。
经过 >30000 杯的咖啡测试，确保质量稳定
经过 >30000 杯的咖啡测试，确保质量稳定。
定时器让您伴着新鲜咖啡的芳香醒来
定时器让您伴着新鲜咖啡的芳香醒来。只要准备好咖啡机，设置时间，您就可以在需要的时刻自由冲煮新鲜咖啡。
也适用于咖啡粉
您还可使用研磨咖啡（而非咖啡豆）冲煮咖啡。研磨关闭功能可以禁用研磨器，让您只需将研磨咖啡注入过滤网。
即时自动关闭，节能安全
咖啡冲泡完成后，咖啡机将自动关闭电源，既节能又安全。保温壶则会持续为咖啡保温。
使用方便的持久咖啡过滤网
本咖啡机随附了持久咖啡过滤网。因此，您不需要购买纸质咖啡过滤网。此持久咖啡过滤网可以轻松地在洗碗机中清洗。
2 小时后自动关闭，安全节能
享受您的热咖啡，无需担心安全或浪费能源。冲煮咖啡 2 个小时后，咖啡机将自动关闭。
坚固的不锈钢外壳
这款飞利浦咖啡机由坚实耐用的不锈钢制成，带给人出色的质感，是真正让人眼前一亮的厨房用具。
技术规格
-
原产地
- 产地
-
中国
-
附件
- 随附
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抗摔热水壶
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技术规格
- 电线长度
-
0.85
m
- 电压
-
220
V
- 频率
-
50
Hz
- 水箱容量
-
1.2
l
- 水箱容量
-
Up to 10
cups
- 一壶咖啡的冲煮时间
-
<10
minute(s)
-
设计
- 颜色
-
金属
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
5.43
kg
- 重量（含包装）
-
6.92
kg
- 产品尺寸（宽x厚x高）
-
220 x 323 x 420
mm
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普通参数
- 适用于
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研磨咖啡、整粒咖啡豆
- 易于清洁和维护
-
-
除垢指示灯
-
可用洗碗机清洗的部件
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可拆卸式过滤网架
- 自定义每杯饮料
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可调节的咖啡浓度
- 舒适易用
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- 咖啡饮品
-
滴滤咖啡
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表面处理
- 机身材料
-
不锈钢
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服务
- 2 年保修
-
是
-
可持续性
- 冲煮功耗
-
1000
W
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