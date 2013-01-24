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Pure Essentials Collection

电蒸锅

HD9140/90
  • 原来食物可以更加美味 原来食物可以更加美味 原来食物可以更加美味
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    Pure Essentials Collection 电蒸锅

    HD9140/90

    原来食物可以更加美味

    这款高品质飞利浦电蒸锅具有独特的风味增加器，可借助香草和香料的可口芳香，让蒸制的食物更加美味。预设计时、保温功能和专业食谱可帮助您餐餐享受自制的美味食物。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥568.00
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      原来食物可以更加美味

      具有风味增加器的电蒸锅

      • 9 升容量 900 瓦
      • 优化的预约定时功能
      风味增加器借助香草和香料的可口芳香来增加食物的风味

      风味增加器借助香草和香料的可口芳香来增加食物的风味

      飞利浦电蒸锅独特的风味增加器借助香草和香料的可口芳香，让食物更加美味，展现出蒸制食物的真正风味。只需将您喜欢的香草和香料加入增加器，其余的工作将由蒸汽来完成。香草和香料的特有芳香随着蒸汽的热量释放出来，与食物味道彻底融合，产生令人垂涎的美味。

      针对鱼类、蔬菜、米饭等各类食品设计的预约定时功能

      针对鱼类、蔬菜、米饭等各类食品设计的预约定时功能

      蒸制食物是一门精致的艺术，因此飞利浦电蒸锅具有一系列的预约定时器，在达到最佳蒸制时间后会自动关闭。预约定时功能可以帮助您烹调各种各样的食物，包括米饭、鸡蛋、蔬菜、鸡肉和鱼，给您带来保持全面营养和维生素的美味食物。

      电源线存储装置

      电源线存储装置

      电源线储藏格使厨房台面保持整洁

      所有部件均可用洗碗机清洗

      所有部件均可用洗碗机清洗

      可用洗碗机清洗的部件让清洁过程变得更加轻松。

      保温功能使食物随时可以食用

      保温功能使食物随时可以食用

      保温功能可长时间保温食物，使其随时可供食用。

      外部注水口

      外部注水口

      外部注水口方便在使用时给蓄水槽加水。

      可叠放蒸碗

      可叠放蒸碗

      可叠放蒸碗的存放占用空间更少。

      数字计时器

      数字计时器可发出完成信号，并可自动断电。

      除垢指示灯亮起并伴有响铃

      需要除垢时，除垢指示灯会亮起并伴有响铃和信号。

      加水指示灯

      加水指示灯在水位过低时会进行提示。

      技术规格

      • 普通参数

        蒸碗数量
        3  件
        水位计
        Y
        过热和干烧保护
        Y
        隔热手柄
        Y
        防滑底座
        Y
        电源指示灯
        Y

      • 技术规格

        功率
        900  瓦
        电压
        220-240  伏
        频率
        50/60  赫兹
        电线长度
        100  厘米
        容量（最大）
        2.5 / 2.6 / 3.5  升
        水箱容量
        1.1  升

      • 设计规格

        材料
        塑料，带不锈钢部件
        颜色
        黑色、金属色和红色

      • 包含附件

        米饭/汤/食物容器
        1.2  升
        蛋架
        Y

      • 重量和尺寸

        产品净重
        2.3  千克
        产品尺寸（高 x 阔 x 深）
        312 x 450 x 227  毫米

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