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    Pure Essentials Collection 电蒸锅

    HD9140/91

    原来食物可以更加美味

    飞利浦电蒸锅的风味增加器借助香草和香料的可口芳香，做出香喷喷的美食。您还可以使用加大号的蒸架来准备您最爱的汤水、炖品、粥和米饭等等。按下预设时间按钮，美味瞬间可得！

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    官方建议零售价: ￥690.00

    Pure Essentials Collection 电蒸锅

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    原来食物可以更加美味

    具有风味增加器的电蒸锅

    • 10 升、900 瓦
    • 数字计时器、预约定时
    • 芳香融合器、保温功能
    • 塑料/金属、黑色
    风味增加器借助香草和香料的可口芳香来增加食物的风味

    风味增加器借助香草和香料的可口芳香来增加食物的风味

    飞利浦电蒸锅出众的风味增加器借助香草和香料的可口芳香，让食物更加美味，展现出蒸制食物的真正风味。只需将您喜欢的香草和香料加入增加器，其余的工作将由蒸汽来完成。香草和香料的特有芳香随着蒸汽的热量释放出来，与食物味道彻底融合，产生令人垂涎的美味。

    针对鱼类、蔬菜、米饭等各类食品设计的预约定时功能

    针对鱼类、蔬菜、米饭等各类食品设计的预约定时功能

    蒸制食物是一门精致的艺术，因此飞利浦电蒸锅具有一系列的预约定时器，在达到理想蒸制时间后会自动关闭。预约定时功能可以帮助您烹调各种各样的食物，包括米饭、鸡蛋、蔬菜、鸡肉和鱼，给您带来保持全面营养和维生素的美味食物。

    加大号蒸碗可用来煲汤、焖、煮饭等等

    加大号蒸碗可用来煲汤、焖、煮饭等等

    借助加大号蒸碗，您可以为您的家人准备多种美味的膳食。加大号蒸碗可以用来煲汤、焖炖、煮饭等等。

    食谱小册子

    食谱小册子

    提供美味食谱的食品制作手册。

    所有部件均可用洗碗机清洗

    所有部件均可用洗碗机清洗

    可用洗碗机清洗的部件让清洁过程变得更加轻松。

    电源线存储装置

    电源线存储装置

    电源线储藏格使厨房台面保持整洁

    可叠放蒸碗

    可叠放蒸碗

    可叠放蒸碗的存放占用空间更少。

    外部注水口

    外部注水口

    外部注水口方便在使用时给蓄水槽加水。

    保温功能使食物随时可以食用

    保温功能使食物随时可以食用

    保温功能可长时间保温食物，使其随时可供食用。

    除垢指示灯和注水指示灯

    带信号显示的除垢指示灯和注水指示灯。

    数字计时器

    数字计时器可发出完成信号，并可自动断电。

    可拆卸底部，便于蒸制大块食物

    想要蒸大件食材例如一整只鸡，或者想要蒸制的食物大到无法在单个蒸格内蒸？只需取下每个蒸篮底部的固定夹就可以创造更大的独立空间。剩下的就交给电蒸锅将帮您完成，不但彻底蒸熟，而且从上到下一样均匀。

    技术规格

    • 设计规格

      材料
      塑料，带不锈钢部件
      颜色
      黑色、金属色和红色

    • 技术规格

      功率
      900  瓦
      电压
      220-240  伏
      电线长度
      100  厘米
      频率
      50/60  赫兹
      水箱容量
      1.1  升
      容量（最大）
      2.5 / 2.6 / 3.5  升

    • 重量和尺寸

      产品净重
      2.3  千克
      产品尺寸（高 x 阔 x 深）
      360 x 450 x 227  毫米

    • 普通参数

      防滑底座
      电源指示灯
      隔热手柄
      水位计
      蒸碗数量
      3  件
      过热和干烧保护

    • 包含附件

      蛋架
      加大号蒸碗
      2.5  升

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