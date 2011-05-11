飞利浦电蒸锅出众的风味增加器借助香草和香料的可口芳香，让食物更加美味，展现出蒸制食物的真正风味。只需将您喜欢的香草和香料加入增加器，其余的工作将由蒸汽来完成。香草和香料的特有芳香随着蒸汽的热量释放出来，与食物味道彻底融合，产生令人垂涎的美味。
蒸制食物是一门精致的艺术，因此飞利浦电蒸锅具有一系列的预约定时器，在达到理想蒸制时间后会自动关闭。预约定时功能可以帮助您烹调各种各样的食物，包括米饭、鸡蛋、蔬菜、鸡肉和鱼，给您带来保持全面营养和维生素的美味食物。
借助加大号蒸碗，您可以为您的家人准备多种美味的膳食。加大号蒸碗可以用来煲汤、焖炖、煮饭等等。
提供美味食谱的食品制作手册。
可用洗碗机清洗的部件让清洁过程变得更加轻松。
电源线储藏格使厨房台面保持整洁
可叠放蒸碗的存放占用空间更少。
外部注水口方便在使用时给蓄水槽加水。
保温功能可长时间保温食物，使其随时可供食用。
带信号显示的除垢指示灯和注水指示灯。
数字计时器可发出完成信号，并可自动断电。
想要蒸大件食材例如一整只鸡，或者想要蒸制的食物大到无法在单个蒸格内蒸？只需取下每个蒸篮底部的固定夹就可以创造更大的独立空间。剩下的就交给电蒸锅将帮您完成，不但彻底蒸熟，而且从上到下一样均匀。
设计规格
技术规格
重量和尺寸
普通参数
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