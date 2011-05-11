风味增加器借助香草和香料的可口芳香来增加食物的风味

飞利浦电蒸锅出众的风味增加器借助香草和香料的可口芳香，让食物更加美味，展现出蒸制食物的真正风味。只需将您喜欢的香草和香料加入增加器，其余的工作将由蒸汽来完成。香草和香料的特有芳香随着蒸汽的热量释放出来，与食物味道彻底融合，产生令人垂涎的美味。