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    3000 系列 空气炸锅 L

    HD9200/21

    脂肪量可降低 90% 的美味食物！*

    借助快速空气技术，享受外酥里嫩的健康食品。下载 HomeID 应用程序，每天探索数百种美味食谱。

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    3000 系列 空气炸锅 L

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    脂肪量可降低 90% 的美味食物！*

    得益于高速空气循环技术

    • 高速空气循环技术
    • 0.8 千克，4.1 升
    • 白色/玫瑰金色
    高速空气循环技术带来健康煎炸方式

    高速空气循环技术带来健康煎炸方式

    高速空气循环技术，采用海星底盘设计，通过回旋热空气来制作外酥里嫩的美食，整个烹饪只需少量油，甚至完全不用油。

    油炸食品的脂肪量降低 90%*

    油炸食品的脂肪量降低 90%*

    飞利浦空气炸锅利用热空气将您喜爱的食物烹制到松脆程度，将脂肪量降低 90%。*

    美味的 Airfryer 空气炸锅食谱，让您享受健康生活

    美味的 Airfryer 空气炸锅食谱，让您享受健康生活

    探索数百种令人垂涎的 Airfryer 空气炸锅食谱，这些食谱既美味又健康，而且可以快速制作完成。HomeID 应用程序中的食谱均由营养专家精挑细选，适合日常烹饪。

    个性化食谱，满足您的偏好

    个性化食谱，满足您的偏好

    每日获得满足您和家人偏好的食谱推荐。您使用 HomeID 的次数越多，HomeID 就越能根据您的需求量身定制美味的创意食谱。此外，在这里您还可以获得其他厨师的灵感，或者关注拥有相似美食爱好的人***。

    12 合 1 烹饪功能

    12 合 1 烹饪功能

    飞利浦空气炸锅开启了一个无限可能的世界：煎炸、烘焙、烧烤、烘烤、脱水、烤面包、解冻、再加热等烹饪方式。

    节省时间和能源

    节省时间和能源

    与传统烤箱相比，飞利浦 Airfryer 空气炸锅更加高效，烹饪可口佳肴时，最多可节省 70% 的能源、加快 50% 的速度，从而为您节省时间和精力。****

    自制。轻松烹制。

    自制。轻松烹制。

    完全释放 Airfryer 空气炸锅的美食烹饪潜能，烹制更美味、更健康的食物。了解省时功能并强化烹饪技巧，每天制作您和家人喜爱的自制美食。

    可调整时间和温度控制

    可调整时间和温度控制

    可以预设长达 60 分钟的烹饪时间。自动关闭功能带有声音指示，让您知道菜品已准备就绪。可以根据您要做的食物的特性进行温度预设，最高可达 200 度。所有食物均在理想的时间内以适宜温度精心烹制，您可以尽享酥脆的金黄薯条、小吃、美味鸡肉等美食。

    10 多年来，Airfryer 空气炸锅专家一直在完善技术

    10 多年来，Airfryer 空气炸锅专家一直在完善技术

    10 多年来，我们的专家团队一直在完善 Airfryer 空气炸锅技术。

    使用简单，清洁方便

    使用简单，清洁方便

    所有可拆卸部件均可用洗碗机清洗。我们 Airfryer 空气炸锅的炸篮带有不粘涂层，便于清洁。使用空气煎炸意味着您的家中不会再有使用传统油炸方式所产生的异味。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 技术规格

      功率
      1400  W
      电线长度
      0.8  m

    • 设计

      颜色
      白色和玫瑰金色

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      360x264x295  mm
      产品重量
      4.5  kg

    • 普通参数

      产品功能
      • 自动关闭
      • 外壁不烫手
      • 可放心用洗碗机清洗
      • 开/关按键
      • 就绪信号
      • 温度控制
      • 电源指示灯
      • 快速清洁
      • 专利高速空气循环技术
      • 时间控制

    • 设计和外观

      机身材料
      塑料

    • 服务

      2 年全球保修

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    • 烹饪功能

      高强度气流
      • • 油炸
      • • 烘焙
      • • 烧烤
      • • 烘焙
      • • 单锅烹饪
      • • 翻炒
      • • 煸炒
      • • 冷冻食品烹饪
      • • 再加热
      • • 解冻
      • • 脱水
      • • 烤

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    • 与传统飞利浦电炸锅炸制的新鲜薯条相比
    • *就鸡肉和猪肉的脂肪量与深油炸锅和煎锅相比。
    • **仅在拥有 HomeID 社区的国家/地区提供
    • ***与使用 A 级烤箱相比，使用 Airfryer 空气炸锅（160°C，无预热）烹饪鸡胸肉或（200°C，无预热）烹饪三文鱼片的能源成本更低。平均百分比基于飞利浦 HD9280、HD9650、HD9860、HD9270、HD9285、HD9252、HD9200、HD9255、HD9880 等产品的内部实验室测试结果。实际结果可能因产品而异。

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