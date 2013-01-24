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Essential Airfryer 空气炸锅

HD9200/21
  • 脂肪量可降低 90% 的美味油炸食物！* 脂肪量可降低 90% 的美味油炸食物！* 脂肪量可降低 90% 的美味油炸食物！*
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    Essential Airfryer 空气炸锅

    HD9200/21

    脂肪量可降低 90% 的美味油炸食物！*

    飞利浦将业内出色的 Airfryer 空气炸锅带到千家万户。得益于专利高速空气循环技术，让您可以享受外酥里嫩的健康美食。下载 NutriU 应用程序，每天发现数百种美味食谱。

    Essential Airfryer 空气炸锅

    脂肪量可降低 90% 的美味油炸食物！*

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    Essential Airfryer 空气炸锅

    脂肪量可降低 90% 的美味油炸食物！*

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      得益于专利高速空气循环技术

      • 专利高速空气循环技术
      • 0.8 千克，4.1 升
      • 白色/玫瑰金色
      专利高速空气循环技术带来健康煎炸方式

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      探索数百种令人垂涎的 Airfryer 空气炸锅食谱，这些食谱既美味又健康，而且可以快速制作完成。Nutriu 应用程序中的食谱均由营养专家精挑细选，适合日常烹饪。

      个性化食谱，满足您的偏好

      个性化食谱，满足您的偏好

      接收满足您家人偏好的每日食谱推荐。您使用 NutriU 的次数越多，就越能根据您的需求量身定制美味的创意食谱。获得其他厨师的灵感，跟随品味相似的人制作美食***。

      煎炸。烘焙。烧烤。烘烤。乃至重新加热

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      全新飞利浦 Essential Airfryer 空气炸锅带您探索包含无限可能的美食新世界：煎炸、烘焙、烧烤、烘烤乃至重新加热！无论您选择制作何种美食，每次都能将食物烹制到出色状态。

      业内出色的低脂肪空气炸锅

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      自制。轻松烹制。

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      完全释放 Airfryer 空气炸锅的美食烹饪潜能，烹制更美味、更健康的食物。了解省时功能并强化烹饪技巧，每天制作您和家人喜爱的自制美食。

      可调整时间和温度控制

      可调整时间和温度控制

      集成计时器可以预设长达 60 分钟的烹饪时间。自动关闭功能包括声音指示，让您知道菜品已准备就绪。完全可调的温度控制可为正在烹饪的食物预设理想加热设置，最高可达 200 度。让您尽享酥脆的金黄色薯条、小吃、美味鸡肉等美食，所有食物均在理想的时间内以适宜温度精心烹制。

      10 多年来，Airfryer 空气炸锅专家一直在完善技术

      10 多年来，Airfryer 空气炸锅专家一直在完善技术

      10 多年来，我们的专家团队一直在完善 Airfryer 空气炸锅技术。

      使用简单，清洁方便

      使用简单，清洁方便

      所有可拆卸部件均可用洗碗机清洗。我们 Airfryer 空气炸锅的快速清洁炸篮带有不粘涂层，便于清洁。使用空气煎炸意味着您的家中不会再有使用传统油炸方式所产生的异味。

      技术规格

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 普通参数

        产品功能
        • 自动关熄功能
        • 冷却外壁
        • 可放心用洗碗机清洗
        • 开/关按键
        • 就绪信号
        • 温度控制
        • 电源指示灯
        • 快速清洁
        • 专利高速空气循环技术
        • 时间控制

      • 服务

        2 年全球保修

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

      • 技术规格

        电线长度
        0.8  米
        功率
        1400  瓦

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        360 x 264 x 295  毫米
        产品重量
        4.5  千克

      • 设计

        颜色
        白色和玫瑰金色

      • 设计和外观

        机身材料
        塑料

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            • * 资料来源：Euromonitor International Ltd。低脂肪油炸产品类别定义；零售总量（单位），2020 年数据
            • **仅在拥有 NutriU 社区的国家/地区提供