高速空气循环技术，采用海星底盘设计，通过回旋热空气来制作外酥里嫩的美食，整个烹饪只需少量油，甚至完全不用油。
飞利浦空气炸锅利用热空气将您喜爱的食物烹制到松脆程度，将脂肪量降低 90%。*
探索数百种令人垂涎的 Airfryer 空气炸锅食谱，这些食谱既美味又健康，而且可以快速制作完成。HomeID 应用程序中的食谱均由营养专家精挑细选，适合日常烹饪。
每日获得满足您和家人偏好的食谱推荐。您使用 HomeID 的次数越多，HomeID 就越能根据您的需求量身定制美味的创意食谱。此外，在这里您还可以获得其他厨师的灵感，或者关注拥有相似美食爱好的人***。
飞利浦 Airfryer 空气炸锅 XL 的设计充分考虑了您的家庭需求。1.2 千克容量的炸篮与 6.2 升炸锅相结合，可帮助您烹饪各种美食。可为您的家人和朋友一次制作 5 份美食。
轻触图标即可烹饪。预设程序包括冷冻小食、新鲜薯条、肉、鱼、鸡腿、蛋糕，以及烤蔬菜。
随时准备享用美食。进入保温模式，您的食物将可以保持固定温度长达 30 分钟。
飞利浦空气炸锅开启了一个无限可能的世界：煎炸、烘焙、烧烤、烘烤、脱水、烤面包、解冻、再加热等烹饪方式。
与传统烤箱相比，飞利浦 Airfryer 空气炸锅更加高效，烹饪可口佳肴时，最多可节省 70% 的能源、加快 50% 的速度，从而为您节省时间和精力。****
完全释放 Airfryer 空气炸锅的美食烹饪潜能，烹制更美味、更健康的食物。了解省时功能并强化烹饪技巧，每天制作您和家人喜爱的自制美食。
10 多年来，我们的专家团队一直在完善 Airfryer 空气炸锅技术。
所有可拆卸部件均可用洗碗机清洗。我们 Airfryer 空气炸锅的炸篮带有不粘涂层，便于清洁。使用空气煎炸意味着您的家中不会再有使用传统油炸方式所产生的异味。
原产地
技术规格
设计
重量和尺寸
普通参数
设计和外观
服务
可持续性
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