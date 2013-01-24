脂肪量可降低 90% 的美味油炸食物！*
飞利浦将业内出色的 Airfryer 空气炸锅带到千家万户。得益于专利高速空气循环技术，让您可以享受外酥里嫩的健康美食。下载 NutriU 应用程序，每天发现数百种美味食谱。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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10 多年来，我们的专家团队一直在完善 Airfryer 空气炸锅技术。
所有可拆卸部件均可用洗碗机清洗。我们 Airfryer 空气炸锅的快速清洁炸篮带有不粘涂层，便于清洁。使用空气煎炸意味着您的家中不会再有使用传统油炸方式所产生的异味。
飞利浦 Essential Airfryer 空气炸锅利用热空气将您喜爱的食物烹制到松脆程度，将脂肪量降低 90%。*
全新飞利浦 Essential Airfryer 空气炸锅带您探索包含无限可能的美食新世界：煎炸、烘焙、烧烤、烘烤乃至重新加热！无论您选择制作何种美食，每次都能将食物烹制到出色状态。
专利高速空气循环技术采用“海星”底盘设计，通过回旋热空气来制作外酥里嫩的美食，只用少量油甚至不用油。
完全释放 Airfryer 空气炸锅的美食烹饪潜能，烹制更美味、更健康的食物。了解省时功能并强化烹饪技巧，每天制作您和家人喜爱的自制美食。
接收满足您家人偏好的每日食谱推荐。您使用 NutriU 的次数越多，就越能根据您的需求量身定制美味的创意食谱。获得其他厨师的灵感，跟随品味相似的人制作美食***。
探索数百种令人垂涎的 Airfryer 空气炸锅食谱，这些食谱既美味又健康，而且可以快速制作完成。Nutriu 应用程序中的食谱均由营养专家精挑细选，适合日常烹饪。
飞利浦是低脂肪空气炸锅世界领先品牌**
轻触按钮即可烹饪。预设程序包括冷冻点心、新鲜薯条、肉、鱼、鸡腿、蛋糕甚至烤蔬菜。
随时准备享用美食。进入保温模式，您的食物将保持理想温度长达 30 分钟。
飞利浦 Airfryer 空气炸锅 XL 的设计充分考虑了您的家庭需求。1.2 千克容量的炸篮与 6.2 升炸锅相结合，可帮助您烹饪各种美食。可为您的家人和朋友一次制作 5 份美食。
原产地
普通参数
服务
可持续发展
技术规格
重量和尺寸
设计
设计和外观
HD9945/01
HD9905/00