Daily Collection 电水壶
安全、快捷地煮水
新型飞利浦电水壶的壶身采用食品级不锈钢设计，其快速烧水功能让您高枕无忧！ 查看所有优势
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安全、快捷地煮水
食品级不锈钢电水壶
- 1.5 升、1800 瓦
- 水位计
- 食品级不锈钢
- 铰接盖
便于存放线缆的绕线装置
可根据需要调节电源线的长度，便于存放
Strix 自动温控器
英国设计的 Strix 自动温控器提供多重安全系统，防止干烧，并可在水烧开后或从底座提起时自动断电。
单键式弹簧盖，有助于避免烫伤
可轻松打开和关闭，有助于避免烫伤
食品级 SUS304 壶身和内盖，可实现安全烧水
食品级不锈钢
技术规格
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设计规格
- 颜色
-
金属银色
- 机身材料
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不锈钢-黑色
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尺寸和重量
- 产品尺寸（长×宽×高）
-
220 x 160 x 216
cm
- 产品重量
-
0.8
kg
- 包装尺寸（长×宽×高）
-
18.7x18.7x23.1
cm
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技术规格
- 容量
-
1.5升
- 电线长度
-
0.75 米
- 额定频率
-
50
Hz
- 额定输入功率
-
1800
W
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