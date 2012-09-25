炫金系列 不锈钢安全防烫大容量保温电热水壶
安全、快捷地煮水
新型飞利浦电水壶的壶身采用食品级不锈钢设计，保温加热而无需再次煮沸，其快速烧水功能让您高枕无忧！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
PTC 技术，可实现保温加热，而不会反复烧开
水温保持在 85±5°C，不会反复烧开。保温开关和指示灯带来轻松操作
便于存放线缆的绕线装置
可根据需要调节电源线的长度，便于存放
时尚竖直壶身，具有抛光不锈钢表面
一改传统的圆形壶身，采用具有抛光不锈钢表面的时尚竖直壶身
食品级不锈钢金属 (SUS304)
食品级不锈钢金属部件 (SUS304)，保证饮水安全干净。
Strix 自动温控器
英国设计的 Strix 自动温控器提供多重安全系统，防止干烧，并可在水烧开后或从底座提起时自动断电。
单键式弹簧盖，有助于避免烫伤
可轻松打开和关闭，有助于避免烫伤
可分离式不锈钢滤网，易于清洁
可分离式不锈钢滤网，可有效过滤每杯水。可分离式设计，清洁更方便
技术规格
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设计规格
- 颜色
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金属银色
- 机身材料
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不锈钢
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尺寸和重量
- 产品尺寸（长×宽×高）
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23.2×15.3×24.8
cm
- 产品重量
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1.0
kg
- 包装尺寸（长×宽×高）
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18.0×18.0×26.2
cm
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技术规格
- 容量
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1.7 升
- 电线长度
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0.75 米
- 额定频率
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50
Hz
- 额定输入功率
-
1800
W
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