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    炫金系列 不锈钢安全防烫大容量保温电热水壶

    HD9316/03

    安全、快捷地煮水

    新型飞利浦电水壶的壶身采用食品级不锈钢设计，保温加热而无需再次煮沸，其快速烧水功能让您高枕无忧！

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    炫金系列 不锈钢安全防烫大容量保温电热水壶

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    安全、快捷地煮水

    不锈钢电水壶具有保温功能

    • 1.7 升、1800 瓦
    • 双层杯体
    • 保温
    • 弹簧盖
    PTC 技术，可实现保温加热，而不会反复烧开

    PTC 技术，可实现保温加热，而不会反复烧开

    水温保持在 85±5°C，不会反复烧开。保温开关和指示灯带来轻松操作

    便于存放线缆的绕线装置

    便于存放线缆的绕线装置

    可根据需要调节电源线的长度，便于存放

    时尚竖直壶身，具有抛光不锈钢表面

    时尚竖直壶身，具有抛光不锈钢表面

    一改传统的圆形壶身，采用具有抛光不锈钢表面的时尚竖直壶身

    食品级不锈钢金属 (SUS304)

    食品级不锈钢金属 (SUS304)

    食品级不锈钢金属部件 (SUS304)，保证饮水安全干净。

    Strix 自动温控器

    Strix 自动温控器

    英国设计的 Strix 自动温控器提供多重安全系统，防止干烧，并可在水烧开后或从底座提起时自动断电。

    单键式弹簧盖，有助于避免烫伤

    单键式弹簧盖，有助于避免烫伤

    可轻松打开和关闭，有助于避免烫伤

    可轻松打开和注水

    可轻松打开和注水

    可分离式不锈钢滤网，易于清洁

    可分离式不锈钢滤网，可有效过滤每杯水。可分离式设计，清洁更方便

    360° 无绳分体式底座，操作更简单

    操作更简单

    技术规格

    • 设计规格

      颜色
      金属银色
      机身材料
      不锈钢

    • 尺寸和重量

      产品尺寸（长×宽×高）
      23.2×15.3×24.8  cm
      产品重量
      1.0  kg
      包装尺寸（长×宽×高）
      18.0×18.0×26.2  cm

    • 技术规格

      容量
      1.7 升
      电线长度
      0.75 米
      额定频率
      50  Hz
      额定输入功率
      1800  W

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