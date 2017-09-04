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选择主题 设备 其他故障 功能 Other Types 我的飞利浦电水壶开关处于“开”位置。 飞利浦电水壶底座上有水/冷凝水 我的飞利浦电水壶沸腾并停止工作 我的飞利浦电水壶无法启动 我的飞利浦电水壶变脏了，内部有一些小点 显示更多功能 显示较少功能