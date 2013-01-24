随时享用热饮
经久耐用的电水壶采用安全、食品级纯不锈钢材质，日常使用，持久可靠 – 方便的保温模式可随时提供热水。这款电水壶外观优雅、使用寿命长，集飞利浦 60 年的信任与专业于一身。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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经久耐用的电水壶采用安全、食品级纯不锈钢材质，日常使用，持久可靠 – 方便的保温模式可随时提供热水。这款电水壶外观优雅、使用寿命长，集飞利浦 60 年的信任与专业于一身。 查看所有优势
保温功能可将电水壶中的水保持在特定温度，您无需重新煮沸。
经久耐用的全金属设计，食品级抛光不锈钢，可长时间可靠使用。
不锈钢密封加热组件确保迅速煮沸，清洁方便。
多重安全保护，防止干烧，可在水烧开后自动关闭。
电源开关中采用优雅的指示灯，会在电水壶开启时亮起。
位于把手下面的指示灯可以轻松读取水位。
只需轻触按钮，即可轻松打开按钮盖，避免接触到蒸汽。大号的开口易于清洗。
电水壶可通过壶口或打开上盖来注水。
360° 无线分体式底座电水壶，便于拿起和更换。
电源线可绕在底座下方，这种长度适合各种厨房，且便于存放。
防溢壶嘴采用食品级不锈钢制造，可有效防止水溢出，始终确保烧水安全和饮水洁净。
普通参数
服务
可持续发展
技术规格
设计
表面处理