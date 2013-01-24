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Viva Collection

电热水壶

HD9355/90
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    Viva Collection 电热水壶

    HD9355/90
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    随时享用热饮

    经久耐用的电水壶采用安全、食品级纯不锈钢材质，日常使用，持久可靠 – 方便的保温模式可随时提供热水。这款电水壶外观优雅、使用寿命长，集飞利浦 60 年的信任与专业于一身。 查看所有优势

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      随时享用热饮

      提供保温功能

      • 金属
      • 弹簧盖
      • 指示灯
      • 1.7 升
      保温功能，不会反复烧开

      保温功能，不会反复烧开

      保温功能可将电水壶中的水保持在特定温度，您无需重新煮沸。

      经久耐用的纯不锈钢壶身，使用寿命长

      经久耐用的纯不锈钢壶身，使用寿命长

      经久耐用的全金属设计，食品级抛光不锈钢，可长时间可靠使用。

      平底板加热组件，迅速煮沸

      平底板加热组件，迅速煮沸

      不锈钢密封加热组件确保迅速煮沸，清洁方便。

      多重安全系统，防止干烧

      多重安全系统，防止干烧

      多重安全保护，防止干烧，可在水烧开后自动关闭。

      电水壶打开后，操作指示灯会亮起

      电水壶打开后，操作指示灯会亮起

      电源开关中采用优雅的指示灯，会在电水壶开启时亮起。

      易读水位计

      易读水位计

      位于把手下面的指示灯可以轻松读取水位。

      带大号开口的弹簧盖，便于清洗

      带大号开口的弹簧盖，便于清洗

      只需轻触按钮，即可轻松打开按钮盖，避免接触到蒸汽。大号的开口易于清洗。

      易于通过盖子和壶嘴加水

      易于通过盖子和壶嘴加水

      电水壶可通过壶口或打开上盖来注水。

      360° 无线分体式底座电水壶

      360° 无线分体式底座电水壶

      360° 无线分体式底座电水壶，便于拿起和更换。

      绕线装置便于调整和存放

      绕线装置便于调整和存放

      电源线可绕在底座下方，这种长度适合各种厨房，且便于存放。

      不锈钢防溢壶嘴

      防溢壶嘴采用食品级不锈钢制造，可有效防止水溢出，始终确保烧水安全和饮水洁净。

      技术规格

      • 普通参数

        产品功能
        • 360 度底座
        • 自动关熄功能
        • 防干烧保护
        • 电源线存储装置
        • 平底板加热组件
        • 防滑底座
        • 开/关按键
        • 操作指示灯
        • 弹簧盖
        • 广口盖
        无线设计
        Y
        简易注水口
        Y
        壶盖和壶口注水
        Y

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100% 可回收纸

      • 技术规格

        频率
        50/60  赫兹
        功率
        1740-2060  瓦
        电压
        220-240  伏
        容量
        0.75  升

      • 设计

        颜色
        钛金属色外壳

      • 表面处理

        机身材料
        不锈钢
        电源开关材料
        聚丙烯 (PP)

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