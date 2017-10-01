炫金系列 电热水壶
随时享用热饮
经久耐用的电水壶采用安全、食品级纯不锈钢材质，日常使用，持久可靠 – 方便的保温模式可随时提供热水。这款电水壶外观优雅、使用寿命长，集飞利浦 60 年的信任与专业于一身。 查看所有优势
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平面加热元件，快速煮沸
不锈钢密封加热组件确保迅速煮沸，清洁更方便。
多重防干烧安全保护系统
多重防干烧安全保护系统，水沸后自动断电。
电水壶打开后，操作指示灯会亮起
电源开关中采用优雅的指示灯，会在电水壶开启时亮起。
大开口弹簧盖，便于清洗
按键式上盖，轻按即顺滑开启，避免接触蒸汽。大开口设计，清洁更省力。
通过上盖或壶嘴轻松加水
电水壶可通过壶嘴注水，或开启弹簧盖加水。
360° 无线分体式底座电水壶
360° 无线分体式底座电水壶，便于拿起和更换。
配备收线器，便于整理与收纳
底座内置收线器，可按需收纳至合适长度，便于存放。
保温功能，不会反复烧开
保温功能可将电水壶中的水保持在特定温度，您无需重新煮沸。
经久耐用的纯不锈钢壶身，使用寿命长
经久耐用的全金属设计，食品级抛光不锈钢，可长时间可靠使用。
不锈钢防溢壶嘴
防溢壶嘴采用食品级不锈钢制造，可有效防止水溢出，始终确保烧水安全和饮水洁净。
技术规格
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技术规格
- 电压
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220-240
V
- 功率
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1740-2060
W
- 容量
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0.75
l
- 频率
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50/60
Hz
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设计
- 颜色
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钛金属色外壳
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普通参数
- 简易注水口
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是
- 产品功能
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360 度底座
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自动关闭
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防干烧保护
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电线储藏格
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平底板加热组件
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防滑底座
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开/关按键
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操作指示灯
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弹簧盖
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广口盖
- 壶盖和壶口注水
-
是
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表面处理
- 机身材料
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不锈钢
- 电源开关材料
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聚丙烯 (PP)
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服务
- 2 年全球保修
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是
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可持续性
- 包装
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90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
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100% 再生纸
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