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    炫金系列 电热水壶

    HD9355/90

    随时享用热饮

    经久耐用的电水壶采用安全、食品级纯不锈钢材质，日常使用，持久可靠 – 方便的保温模式可随时提供热水。这款电水壶外观优雅、使用寿命长，集飞利浦 60 年的信任与专业于一身。

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    炫金系列 电热水壶

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    随时享用热饮

    提供保温功能

    • 金属
    • 弹簧盖
    • 指示灯
    • 1.7 升
    平面加热元件，快速煮沸

    平面加热元件，快速煮沸

    不锈钢密封加热组件确保迅速煮沸，清洁更方便。

    多重防干烧安全保护系统

    多重防干烧安全保护系统

    多重防干烧安全保护系统，水沸后自动断电。

    电水壶打开后，操作指示灯会亮起

    电水壶打开后，操作指示灯会亮起

    电源开关中采用优雅的指示灯，会在电水壶开启时亮起。

    易读水位计

    易读水位计

    手柄下方设有水位指示器，读数清晰。

    大开口弹簧盖，便于清洗

    大开口弹簧盖，便于清洗

    按键式上盖，轻按即顺滑开启，避免接触蒸汽。大开口设计，清洁更省力。

    通过上盖或壶嘴轻松加水

    通过上盖或壶嘴轻松加水

    电水壶可通过壶嘴注水，或开启弹簧盖加水。

    360° 无线分体式底座电水壶

    360° 无线分体式底座电水壶

    360° 无线分体式底座电水壶，便于拿起和更换。

    配备收线器，便于整理与收纳

    配备收线器，便于整理与收纳

    底座内置收线器，可按需收纳至合适长度，便于存放。

    保温功能，不会反复烧开

    保温功能可将电水壶中的水保持在特定温度，您无需重新煮沸。

    经久耐用的纯不锈钢壶身，使用寿命长

    经久耐用的全金属设计，食品级抛光不锈钢，可长时间可靠使用。

    不锈钢防溢壶嘴

    防溢壶嘴采用食品级不锈钢制造，可有效防止水溢出，始终确保烧水安全和饮水洁净。

    技术规格

    • 技术规格

      电压
      220-240  V
      功率
      1740-2060  W
      容量
      0.75  l
      频率
      50/60  Hz

    • 设计

      颜色
      钛金属色外壳

    • 普通参数

      简易注水口
      产品功能
      • 360 度底座
      • 自动关闭
      • 防干烧保护
      • 电线储藏格
      • 平底板加热组件
      • 防滑底座
      • 开/关按键
      • 操作指示灯
      • 弹簧盖
      • 广口盖
      壶盖和壶口注水

    • 表面处理

      机身材料
      不锈钢
      电源开关材料
      聚丙烯 (PP)

    • 服务

      2 年全球保修

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

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