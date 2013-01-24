增大 Airfryer 空气炸锅的烹饪表面面积
通过双层架配件，增加 Airfryer 空气炸锅的烹饪空间。以轻松、快捷且健康的方式烘焙、烘烤或煎炸美味汉堡、鸡翅、烤鱼等更多美食。想要获得更多功能，可使用附带的穿肉仟烹制各种串烤食物。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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