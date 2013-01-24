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Avance Collection

Airfryer 空气炸锅

HD9905/00
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    Avance Collection Airfryer 空气炸锅

    HD9905/00

    增大 Airfryer 空气炸锅的烹饪表面面积

    通过双层架配件，增加 Airfryer 空气炸锅的烹饪空间。以轻松、快捷且健康的方式烘焙、烘烤或煎炸美味汉堡、鸡翅、烤鱼等更多美食。想要获得更多功能，可使用附带的穿肉仟烹制各种串烤食物。 查看所有优势

    Avance Collection Airfryer 空气炸锅

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    通过双层架配件，增加 Airfryer 空气炸锅的烹饪空间。以轻松、快捷且健康的方式烘焙、烘烤或煎炸美味汉堡、鸡翅、烤鱼等更多美食。想要获得更多功能，可使用附带的穿肉仟烹制各种串烤食物。 查看所有优势

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      增大 Airfryer 空气炸锅的烹饪表面面积

      • 双层架配件
      • 适用于 HD924x (XL) 系列
      配件可用洗碗机轻松清洗

      配件可用洗碗机轻松清洗

      可拆卸式抽屉和食物篮具有不粘涂层，可用洗碗机清洗，清洁十分方便

      双层架配件，可烹制丰富多样的美味食谱

      双层架配件，可烹制丰富多样的美味食谱

      通过双层架配件，最大化 Airfryer 空气炸锅的烹饪空间。以轻松、快捷且健康的方式烘焙、烤制或炸制美味夹饼、鸡翅、鱼等更多食物。

      使用该配件，可以烹饪扁平的食物

      使用该配件，可以烹饪扁平的食物

      使用该配件，可以烹饪扁平的食物，如汉堡。

      技术规格

      • 设计和外观

        材料
        镀有金属的钢材

      • 普通参数

        不黏涂层

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