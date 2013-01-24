可充电耳道接收式助听器
飞利浦 HearLink 配备集成式充电电池和无线充电系统，可满足现代便捷的充电需求。只需短暂的充电时间，即可畅享一整天的续航电量，即便是支持从智能设备进行串流播放，也不在话下。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
可充电耳道接收式助听器
飞利浦 HearLink 配备集成式充电电池和无线充电系统，可满足现代便捷的充电需求。只需短暂的充电时间，即可畅享一整天的续航电量，即便是支持从智能设备进行串流播放，也不在话下。
可充电耳道接收式助听器
飞利浦 HearLink 配备集成式充电电池和无线充电系统，可满足现代便捷的充电需求。只需短暂的充电时间，即可畅享一整天的续航电量，即便是支持从智能设备进行串流播放，也不在话下。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
可充电耳道接收式助听器
飞利浦 HearLink 配备集成式充电电池和无线充电系统，可满足现代便捷的充电需求。只需短暂的充电时间，即可畅享一整天的续航电量，即便是支持从智能设备进行串流播放，也不在话下。
飞利浦 HearLink 助听器专为 iPhone®、iPad® 和 iPod touch® 设计，支持串流播放这些设备上的声音。
一种内置有噪音评估技术的先进压缩配置，可增强清晰度和可听性，确保不漏听包括说话声在内的任何声音。
一款突破性的声反馈消除器，足以快到在声音反馈积累初期便进行检测和抵消。
独特的双麦克风噪音评估技术会将噪音从说话声中准确地分离出去。由于降低了背景噪音，您可以在嘈杂的环境更容易听清语音。
通过 SoundTie 技术，您不仅可以和远方的家人朋友无缝畅聊，还能欣赏到最爱的音乐和娱乐节目。通过飞利浦 AudioClip，您可以连接 Android™ 智能手机上的来电。而飞利浦电视适配器可让您串流播放高端音响系统和电视上的声音。另外，使用飞利浦遥控器或飞利浦 HearLink 应用程序还能隐蔽地调节助听器的音量、变换节目。
2.4 GHz 低能耗蓝牙® 技术支持直接通过无线方式连接到现代的连接设备。
产品描述
充电性能