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miniRITE T R

HER9012DG/00
  • 可充电耳道接收式助听器 可充电耳道接收式助听器 可充电耳道接收式助听器
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    miniRITE T R

    HER9012DG/00

    可充电耳道接收式助听器

    飞利浦 HearLink 配备集成式充电电池和无线充电系统，可满足现代便捷的充电需求。只需短暂的充电时间，即可畅享一整天的续航电量，即便是支持从智能设备进行串流播放，也不在话下。

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    可充电耳道接收式助听器

    飞利浦 HearLink 配备集成式充电电池和无线充电系统，可满足现代便捷的充电需求。只需短暂的充电时间，即可畅享一整天的续航电量，即便是支持从智能设备进行串流播放，也不在话下。

    可充电耳道接收式助听器

    飞利浦 HearLink 配备集成式充电电池和无线充电系统，可满足现代便捷的充电需求。只需短暂的充电时间，即可畅享一整天的续航电量，即便是支持从智能设备进行串流播放，也不在话下。

    miniRITE T R

    可充电耳道接收式助听器

    飞利浦 HearLink 配备集成式充电电池和无线充电系统，可满足现代便捷的充电需求。只需短暂的充电时间，即可畅享一整天的续航电量，即便是支持从智能设备进行串流播放，也不在话下。

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      2.4 GHz 无线技术

      2.4 GHz 低能耗蓝牙® 技术支持直接通过无线方式连接到现代的连接设备。

      技术规格

      • 产品描述

        双效按钮
        音量控制和节目变更、静音、飞行模式
        Telecoil
        可用
        miniFit 扬声器
        4 种选项，提供多种听筒
        涂层
        疏水性
        IP 等级
        IP68
        蓝牙®
        2.4 Ghz 低功耗蓝牙
        NFMI
        可用

      • 充电性能

        工作时长
        长达 24.7 小时（具体取决于使用情况）
        充电时间
        3 小时充满电
        电池类型
        锂离子

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