无线附件

通过 SoundTie 技术，您不仅可以和远方的家人朋友无缝畅聊，还能欣赏到最爱的音乐和娱乐节目。通过飞利浦 AudioClip，您可以连接 Android™ 智能手机上的来电。而飞利浦电视适配器可让您串流播放高端音响系统和电视上的声音。另外，使用飞利浦遥控器或飞利浦 HearLink 应用程序还能隐蔽地调节助听器的音量、变换节目。