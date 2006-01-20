无线功能实现了最大程度的移动自由

无线功能实现了最大程度的移动自由和灵活性。对于经常需要在熨衣板上进行调整的衣物可以选择无绳模式，以便同时能够为熨斗充电；如果需要持续熨烫，则可选择接电模式。通过三向切换钮，您可以轻易地选择无绳模式、接电模式或将熨斗固定到熨斗中座进行存放。