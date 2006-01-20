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  • 出众效果，轻松实现 出众效果，轻松实现 出众效果，轻松实现

    无绳蒸汽熨斗

    HI575/02

    出众效果，轻松实现

    无绳蒸汽熨斗

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    出众效果，轻松实现

    凭借无线功能，移动自如

    自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

    自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

    电子安全关熄功能在熨斗闲置不用或翻倒时自动关闭其电源。

    防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

    防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

    飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料，而无需担心水滴留下水渍。

    最高 30 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳

    最高 30 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳

    最高 30 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳。

    75 克蒸汽喷射，轻松去除顽固皱褶

    75 克蒸汽喷射，轻松去除顽固皱褶

    75 克/分钟的蒸汽喷射，轻松去除顽固皱褶。

    垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

    垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

    垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。

    铝制底板，在各式衣物上均可滑动自如

    铝制底板，在各式衣物上均可滑动自如

    耐用的铝制底板不但可在各式衣物上自如滑动，而且抗刮擦，容易清洁。

    无线功能实现了最大程度的移动自由

    无线功能实现了最大程度的移动自由和灵活性。对于经常需要在熨衣板上进行调整的衣物可以选择无绳模式，以便同时能够为熨斗充电；如果需要持续熨烫，则可选择接电模式。通过三向切换钮，您可以轻易地选择无绳模式、接电模式或将熨斗固定到熨斗中座进行存放。

    自动抗钙化装置

    自动抗钙化装置。

    软质握把，长时间熨烫也倍感舒适

    这款飞利浦电熨斗具有软质把手，即使熨烫时间再长也能感觉舒适。

    精装存储盒和机套

    精装存储盒和机套可有效保护闲置熨斗。

    技术规格

    • 技术规格

      功率
      1900
      频率
      50-60
      电压
      220 - 240
      机套重量
      0.71

    • 重量和尺寸

      产品重量
      1.99
      产品尺寸
      320 x 256 x 138

    • 熨烫加倍舒适

      电线长度
      2.4  m
      倍感舒适
      • 180 度线缆灵活性
      • 软质握把
      防水垢管理
      双效活性除垢装置
      防溢漏
      防滴漏功能
      使用安全
      • 自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗
      • 高于摔破测试能力国际标准
      水箱容量
      250  ml

    • 轻松去皱

      垂直蒸汽
      持续蒸汽
      最高可达 30 克/分钟
      喷水功能
      蒸汽束喷射
      最高可达 75 克/分钟

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