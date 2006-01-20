HI575/02
出众效果，轻松实现
。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
电子安全关熄功能在熨斗闲置不用或翻倒时自动关闭其电源。
飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料，而无需担心水滴留下水渍。
最高 30 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳。
75 克/分钟的蒸汽喷射，轻松去除顽固皱褶。
垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。
耐用的铝制底板不但可在各式衣物上自如滑动，而且抗刮擦，容易清洁。
无线功能实现了最大程度的移动自由和灵活性。对于经常需要在熨衣板上进行调整的衣物可以选择无绳模式，以便同时能够为熨斗充电；如果需要持续熨烫，则可选择接电模式。通过三向切换钮，您可以轻易地选择无绳模式、接电模式或将熨斗固定到熨斗中座进行存放。
自动抗钙化装置。
这款飞利浦电熨斗具有软质把手，即使熨烫时间再长也能感觉舒适。
精装存储盒和机套可有效保护闲置熨斗。
技术规格
重量和尺寸
熨烫加倍舒适
轻松去皱
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。