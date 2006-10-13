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卷发器

HP4658/00
  • 随心所欲，卷出真我 随心所欲，卷出真我 随心所欲，卷出真我
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    卷发器

    HP4658/00

    随心所欲，卷出真我

    紧凑卷、蓬松卷、艺术卷或丰盈卷，您要哪一种？有了 SalonCurl Ceramic，您可以为您的秀发精确打造所需的卷发和波浪卷发型。20 毫米的卷发棒和专业陶瓷涂层令这款专业卷发造型器与众不同 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥149.00

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      保护性陶瓷涂层

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      保护性陶瓷涂层可确保热量均匀分布并减少发质损伤，为您打造亮泽柔顺的秀发。

      180°C 造型温度带来靓丽造型

      180°C 造型温度带来靓丽造型

      此高温让您随心所欲地变换发型，轻松拥有专业水准的靓丽秀发。

      滑入式定型发梳，为您打造更丰盈、更优美的波浪卷发型

      滑入式定型发梳，为您打造更丰盈、更优美的波浪卷发型

      此附件可轻松按放到卷发钳上，为您打造更丰盈、更优美的波浪卷发型。

      防烫端口，轻松使用、更安全

      防烫端口，轻松使用、更安全

      美发造型器尖端的部位使用特殊的绝热材料制成，可以使其保持常温，使用方便、安全，让您轻松打造迷人发型。

      快速加热，60 秒内即可使用

      快速加热，60 秒内即可使用

      卷发器可迅速加热，60 秒内即可使用。

      就绪指示灯

      就绪指示灯

      就绪指示灯：就绪后指示点变为白色

      绕线装置，防止电源线缠结

      绕线装置，防止电源线缠结

      简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。

      通用电压

      通用电压

      全球通用电压，是您完美的旅行伙伴

      开/关指示灯

      开/关指示灯

      技术规格

      • 技术规格

        加热时间
        60 秒
        颜色/表面
        深紫色和金色
        圆筒直径
        20  mm
        陶瓷涂层
        电线长度
        2.2  m
        最高温度
        180  °C
        就绪指示灯
        电压
        全球
        防烫端口
        加热器类型
        PTC 陶瓷加热器
        绕线装置
        挂环
        温度范围
        一种设置

      • 发质类型

        美发效果
        小卷和动感卷发
        头发长度
        • 中等
        • 长发
        头发厚度
        • 较薄
        • 中等
        • 较厚

      • 服务

        2 年全球保修

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