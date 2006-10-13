随心所欲，卷出真我

紧凑卷、蓬松卷、艺术卷或丰盈卷，您要哪一种？有了 SalonCurl Ceramic，您可以为您的秀发精确打造所需的卷发和波浪卷发型。20 毫米的卷发棒和专业陶瓷涂层令这款专业卷发造型器与众不同 查看所有优势