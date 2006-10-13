随心所欲，卷出真我
紧凑卷、蓬松卷、艺术卷或丰盈卷，您要哪一种？有了 SalonCurl Ceramic，您可以为您的秀发精确打造所需的卷发和波浪卷发型。20 毫米的卷发棒和专业陶瓷涂层令这款专业卷发造型器与众不同 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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随心所欲，卷出真我
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要拥有一头优美的卷发，需要使用中号卷发造型器。20 毫米卷发钳正是您轻松打造动感时尚的大发卷、大波浪的理想工具。
保护性陶瓷涂层可确保热量均匀分布并减少发质损伤，为您打造亮泽柔顺的秀发。
此高温让您随心所欲地变换发型，轻松拥有专业水准的靓丽秀发。
此附件可轻松按放到卷发钳上，为您打造更丰盈、更优美的波浪卷发型。
美发造型器尖端的部位使用特殊的绝热材料制成，可以使其保持常温，使用方便、安全，让您轻松打造迷人发型。
卷发器可迅速加热，60 秒内即可使用。
就绪指示灯：就绪后指示点变为白色
简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。
全球通用电压，是您完美的旅行伙伴
技术规格
发质类型
服务
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