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更多创意造型，持续护理
想知道塑造魅力发型有多少方法？让 SalonMultistylist 10 合 1 告诉你。它具有十种功能各异的陶瓷涂层造型附件，非常适合随心所欲地制作各式发型，百变造型尽出其中。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
陶瓷具有超顺滑、耐用的天然特性，是制作直发夹板的理想材料之一。陶瓷夹板可轻松滑过您的秀发，令秀发变得更顺滑、更亮泽。
只要是您想得到的发型，都能用这款多功能造型工具创造出来。挥洒创意吧！
此附件可轻松按放到卷发钳上，为您打造更丰盈、更优美的波浪卷发型。
美发造型器尖端的部位使用特殊的绝热材料制成，可以使其保持常温，使用方便、安全，让您轻松打造迷人发型。
简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。
一些直发器和卷发造型器配有自动关闭功能。该功能让您使用更安心。产品会在您离开 60 分钟后自动关闭。
贴合秀发轮廓，轻松塑造优美迷人的长发卷，随心自在！
若想拥有小卷和长发卷，则要用到这款小号卷发附件。
若想拥有优美迷人的大卷或波浪卷，则要用到这款大号卷发附件。
卷发钳上的螺旋可以让您轻松拥有蓬松迷人的波浪卷发。
使用发夹将秀发分成数绺，从而可轻松地实现全局造型。
隔热收藏袋适合外出旅行时使用。即使忘记等到造型器冷却也没关系，只需将它存放在随附的隔热收藏袋中即可。
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