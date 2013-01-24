主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

多功能美发造型器

HP4698
  • 更多创意造型，持续护理 更多创意造型，持续护理 更多创意造型，持续护理
    -{discount-value}

    多功能美发造型器

    HP4698

    更多创意造型，持续护理

    想知道塑造魅力发型有多少方法？让 SalonMultistylist 10 合 1 告诉你。它具有十种功能各异的陶瓷涂层造型附件，非常适合随心所欲地制作各式发型，百变造型尽出其中。

    官方建议零售价: ￥505.00
    查找相似产品

    多功能美发造型器

    更多创意造型，持续护理

    想知道塑造魅力发型有多少方法？让 SalonMultistylist 10 合 1 告诉你。它具有十种功能各异的陶瓷涂层造型附件，非常适合随心所欲地制作各式发型，百变造型尽出其中。

    更多创意造型，持续护理

    想知道塑造魅力发型有多少方法？让 SalonMultistylist 10 合 1 告诉你。它具有十种功能各异的陶瓷涂层造型附件，非常适合随心所欲地制作各式发型，百变造型尽出其中。

    官方建议零售价: ￥505.00
    查找相似产品

    多功能美发造型器

    更多创意造型，持续护理

    想知道塑造魅力发型有多少方法？让 SalonMultistylist 10 合 1 告诉你。它具有十种功能各异的陶瓷涂层造型附件，非常适合随心所欲地制作各式发型，百变造型尽出其中。

    相似产品

    See all curlers

      更多创意造型，持续护理

      SalonSuper 美发造型器

      陶瓷夹板，移动更顺滑，打造闪亮秀发

      陶瓷夹板，移动更顺滑，打造闪亮秀发

      陶瓷具有超顺滑、耐用的天然特性，是制作直发夹板的理想材料之一。陶瓷夹板可轻松滑过您的秀发，令秀发变得更顺滑、更亮泽。

      滑入式定型发梳，令秀发更丰盈，波浪更优美

      滑入式定型发梳，令秀发更丰盈，波浪更优美

      此附件可轻松按放到卷发钳上，为您打造更丰盈、更优美的波浪发型。

      不烫手尖端，使用更方便、更安全

      不烫手尖端，使用更方便、更安全

      美发造型器尖端使用特殊的绝热材料制成，可以使尖端保持冷却，使用方便、安全，让您轻松打造迷人发型。

      绕线装置，防止线缆缠结

      绕线装置，防止线缆缠结

      简便实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止线缆缠结。

      1 小时后自动断电，使用更安全

      1 小时后自动断电，使用更安全

      自动断电功能让您使用更安心。美发造型器会在您离开 1 小时后自动关闭。

      开/关指示灯

      开/关指示灯

      1.8 米电源线

      1.8 米电源线

      13 件套美发造型器为造型带来无限可能

      只要是您想得到的发型，都能用这款多功能造型工具创造出来。挥洒创意吧！

      滑入式发卷，打造迷人长发卷

      贴合秀发轮廓，轻松塑造优美迷人的长发卷，随心自在！

      小号卷发钳，打造紧致的小卷和长发卷

      若想拥有小卷和长发卷，就要用到小号卷发造型器。

      大号卷发钳，打造迷人大卷

      若想拥有优美迷人的大卷或波浪卷，则要用到这款大号卷发附件。

      螺旋式卷发钳，打造蓬松的波浪卷

      卷发钳上的螺旋可以让您轻松拥有蓬松迷人的波浪卷。

      随附发夹，造型更轻松

      使用发夹将秀发分成数绺，从而可轻松地实现全局造型。

      随附：隔热收藏袋

      隔热收藏袋适合外出旅行时使用。即使忘记等到造型器冷却也没关系，只需将它存放在随附的隔热收藏袋中即可。

      技术规格

      • 技术规格

        电压
        100-240  伏
        电源
        25  瓦
        外壳材料
        其它
        电线长度
        1.8  米
        颜色/表面
        其它

      • 联保

        更换

      • 发质类型

        当前发质
        • 直发
        • 波浪卷
        • 卷发
        美发效果
        多种造型
        适合脆弱发质
        头发长度
        • 长发
        • 中号
        头发厚度
        较薄

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品