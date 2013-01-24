更多创意造型，持续护理
想知道塑造魅力发型有多少方法？让 SalonMultistylist 10 合 1 告诉你。它具有十种功能各异的陶瓷涂层造型附件，非常适合随心所欲地制作各式发型，百变造型尽出其中。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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陶瓷具有超顺滑、耐用的天然特性，是制作直发夹板的理想材料之一。陶瓷夹板可轻松滑过您的秀发，令秀发变得更顺滑、更亮泽。
此附件可轻松按放到卷发钳上，为您打造更丰盈、更优美的波浪发型。
美发造型器尖端使用特殊的绝热材料制成，可以使尖端保持冷却，使用方便、安全，让您轻松打造迷人发型。
简便实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止线缆缠结。
自动断电功能让您使用更安心。美发造型器会在您离开 1 小时后自动关闭。
只要是您想得到的发型，都能用这款多功能造型工具创造出来。挥洒创意吧！
贴合秀发轮廓，轻松塑造优美迷人的长发卷，随心自在！
若想拥有小卷和长发卷，就要用到小号卷发造型器。
若想拥有优美迷人的大卷或波浪卷，则要用到这款大号卷发附件。
卷发钳上的螺旋可以让您轻松拥有蓬松迷人的波浪卷。
使用发夹将秀发分成数绺，从而可轻松地实现全局造型。
隔热收藏袋适合外出旅行时使用。即使忘记等到造型器冷却也没关系，只需将它存放在随附的隔热收藏袋中即可。
技术规格
联保
发质类型