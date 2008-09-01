搜索词

  • 更多创意造型，持续护理 更多创意造型，持续护理 更多创意造型，持续护理

    多功能美发造型器

    HP4698/10

    更多创意造型，持续护理

    想知道塑造魅力发型有多少方法？让 SalonMultistylist 10 合 1 告诉你。它具有十种功能各异的陶瓷涂层造型附件，非常适合随心所欲地制作各式发型，百变造型尽出其中。

    官方建议零售价: ￥505.00

    多功能美发造型器

    相似产品

    See all 美发造型器

    更多创意造型，持续护理

    SalonSuper 美发造型器

    陶瓷夹板，移动更顺滑，打造闪亮秀发

    陶瓷夹板，移动更顺滑，打造闪亮秀发

    陶瓷具有超顺滑、耐用的天然特性，是制作直发夹板的理想材料之一。陶瓷夹板可轻松滑过您的秀发，令秀发变得更顺滑、更亮泽。

    13 件套美发造型器为造型带来无限可能

    13 件套美发造型器为造型带来无限可能

    只要是您想得到的发型，都能用这款多功能造型工具创造出来。挥洒创意吧！

    滑入式定型发梳，为您打造更丰盈、更优美的波浪卷发型

    滑入式定型发梳，为您打造更丰盈、更优美的波浪卷发型

    此附件可轻松按放到卷发钳上，为您打造更丰盈、更优美的波浪卷发型。

    防烫端口，轻松使用、更安全

    防烫端口，轻松使用、更安全

    美发造型器尖端的部位使用特殊的绝热材料制成，可以使其保持常温，使用方便、安全，让您轻松打造迷人发型。

    绕线装置，防止电源线缠结

    绕线装置，防止电源线缠结

    简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。

    60 分钟后自动关熄

    60 分钟后自动关熄

    一些直发器和卷发造型器配有自动关闭功能。该功能让您使用更安心。产品会在您离开 60 分钟后自动关闭。

    1.8 米电源线

    1.8 米电源线

    开/关指示灯

    开/关指示灯

    滑入式发卷，打造迷人长发卷

    贴合秀发轮廓，轻松塑造优美迷人的长发卷，随心自在！

    小号卷发钳，打造紧致的小卷和长发卷

    若想拥有小卷和长发卷，则要用到这款小号卷发附件。

    大号卷发钳，打造迷人大卷

    若想拥有优美迷人的大卷或波浪卷，则要用到这款大号卷发附件。

    螺旋式卷发钳，打造蓬松的波浪卷发

    卷发钳上的螺旋可以让您轻松拥有蓬松迷人的波浪卷发。

    随附发夹，造型更轻松

    使用发夹将秀发分成数绺，从而可轻松地实现全局造型。

    随附：隔热收藏袋

    隔热收藏袋适合外出旅行时使用。即使忘记等到造型器冷却也没关系，只需将它存放在随附的隔热收藏袋中即可。

    技术规格

    • 发质类型

      美发效果
      多种造型
      当前发质
      • 直发
      • 波浪卷
      • 卷发
      头发长度
      • 长发
      • 中等
      头发厚度
      较薄
      适合脆弱发质
      Y

    • 联保

      替换

    • 技术规格

      电压
      100-240  伏
      颜色/表面
      其它
      功率
      25  瓦
      电线长度
      1.8  米
      外壳材料
      其它

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。