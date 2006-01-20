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  • 强风档设置，快速轻松的干发 强风档设置，快速轻松的干发 强风档设置，快速轻松的干发

    SalonCompact 电吹风

    HP4824

    强风档设置，快速轻松的干发

    正在寻找一款风力强劲又不占空间的电吹风？SalonCompact 同时具备 1000 瓦造型功率以及小巧易用的优点，是一款经典实用的电吹风。

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    官方建议零售价: ￥67.00

    SalonCompact 电吹风

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    • 1100 瓦
    1100 瓦塑造靓丽秀发

    1100 瓦塑造靓丽秀发

    这款 1100 瓦的电吹风可产生至佳的气流和轻柔的吹干动力，让您每天拥有靓丽发型。

    窄长的集风嘴产生集中气流

    窄长的集风嘴产生集中气流

    电吹风的集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，精确打造、修饰您的发型，让秀发展现动人光彩。

    简便存放挂钩，便于存放电吹风

    简便存放挂钩，便于存放电吹风

    手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。

    外形小巧，便于操作

    外形小巧，便于操作

    本电吹风采用人体工程学设计，外形小巧，设计时尚。它体积轻、易携带，几乎可以随意存放。

    两档灵活设定，呵护式地吹干头发

    轻松调到所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。

    技术规格

    • 联保

      替换

    • 技术规格

      额定功率
      1100  瓦
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