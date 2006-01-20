SalonCompact 电吹风
强风档设置，快速轻松的干发
正在寻找一款风力强劲又不占空间的电吹风？SalonCompact 同时具备 1000 瓦造型功率以及小巧易用的优点，是一款经典实用的电吹风。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥67.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
强风档设置，快速轻松的干发
SalonCompact
1100 瓦塑造靓丽秀发
这款 1100 瓦的电吹风可产生至佳的气流和轻柔的吹干动力，让您每天拥有靓丽发型。
窄长的集风嘴产生集中气流
电吹风的集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，精确打造、修饰您的发型，让秀发展现动人光彩。
简便存放挂钩，便于存放电吹风
手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。
外形小巧，便于操作
本电吹风采用人体工程学设计，外形小巧，设计时尚。它体积轻、易携带，几乎可以随意存放。
两档灵活设定，呵护式地吹干头发
轻松调到所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。
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